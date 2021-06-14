https://ria.ru/20210614/nato-1736922616.html

Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России

Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России - РИА Новости, 15.06.2021

Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе заявил, что, несмотря на ухудшение отношений альянса с Россией, организация остается открытой к... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T10:28

2021-06-14T10:28

2021-06-15T00:31

россия

нато

йенс столтенберг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737004857_18:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_ce533ca232ca356cab8165cd1b58b738.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе заявил, что, несмотря на ухудшение отношений альянса с Россией, организация остается открытой к диалогу с Москвой и выступает с единой позиции.Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Мы наблюдаем модель агрессивного поведения России, агрессивных действий против соседних стран Украины и Грузии, а также кибератаки и гибридные нападения, в том числе, против стран НАТО. Это привело к ухудшению наших отношений с Россией. Они сейчас на самом низком уровне со времен окончания "холодной войны". Но НАТО адаптируется. Реагирует. Мы уже осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны, повысили готовность на восточном направлении, увеличили оборонные расходы", - сказал Столтенберг."Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем менее, мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог - это не признак слабости, а признак силы. Если мы едины, мы сильны, то можем говорить с Россией. Мы едины. Это самый главный сигнал для России. Вы не сможете нас расколоть", - добавил он.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210614/nato-1736923730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, йенс столтенберг, в мире