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Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России
Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России - РИА Новости, 15.06.2021
Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе заявил, что, несмотря на ухудшение отношений альянса с Россией, организация остается открытой к... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T10:28
2021-06-15T00:31
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе заявил, что, несмотря на ухудшение отношений альянса с Россией, организация остается открытой к диалогу с Москвой и выступает с единой позиции.Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Мы наблюдаем модель агрессивного поведения России, агрессивных действий против соседних стран Украины и Грузии, а также кибератаки и гибридные нападения, в том числе, против стран НАТО. Это привело к ухудшению наших отношений с Россией. Они сейчас на самом низком уровне со времен окончания "холодной войны". Но НАТО адаптируется. Реагирует. Мы уже осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны, повысили готовность на восточном направлении, увеличили оборонные расходы", - сказал Столтенберг."Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем менее, мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог - это не признак слабости, а признак силы. Если мы едины, мы сильны, то можем говорить с Россией. Мы едины. Это самый главный сигнал для России. Вы не сможете нас расколоть", - добавил он.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, нато, йенс столтенберг, в мире
Генсек НАТО отметил единство позиции альянса перед лицом России
10:28 14.06.2021 (обновлено: 00:31 15.06.2021)
 
© REUTERS / POOLГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / POOL

Генсек НАТО Столтенберг заявил о единстве позиции альянса в рамках диалога с Россией

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе заявил, что, несмотря на ухудшение отношений альянса с Россией, организация остается открытой к диалогу с Москвой и выступает с единой позиции.
Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
"Мы наблюдаем модель агрессивного поведения России, агрессивных действий против соседних стран Украины и Грузии, а также кибератаки и гибридные нападения, в том числе, против стран НАТО. Это привело к ухудшению наших отношений с Россией. Они сейчас на самом низком уровне со времен окончания "холодной войны". Но НАТО адаптируется. Реагирует. Мы уже осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны, повысили готовность на восточном направлении, увеличили оборонные расходы", - сказал Столтенберг.
"Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем менее, мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог - это не признак слабости, а признак силы. Если мы едины, мы сильны, то можем говорить с Россией. Мы едины. Это самый главный сигнал для России. Вы не сможете нас расколоть", - добавил он.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 10:38
Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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