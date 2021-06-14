Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/nato-1736915352.html
Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2021
Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО не стали включать в повестку дня саммита 14 июня в Брюсселе из-за сохраняющихся противоречий внутри альянса, а также по... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:05
2021-06-14T08:05
россия
украина
верховная рада украины
европейский совет
нато
андерс фог расмуссен
китай
йенс столтенберг
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО не стали включать в повестку дня саммита 14 июня в Брюсселе из-за сохраняющихся противоречий внутри альянса, а также по причине отсутствия достаточного прогресса по обоим досье, сказал РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Во-первых, разногласия сохраняются, обсуждение этой темы отняло бы время и энергию от решения других вопросов. По-прежнему остаются государства, скептически относящиеся к вопросу расширения альянса", - сказал собеседник агентства.Эксперт также указал, что Украине и Грузии еще слишком много надо сделать для того, чтобы продвинуться на пути интеграции в НАТО, а очевидного прогресса пока не наблюдается."Реформы секторов обороны и безопасности Украины происходят, в основном, на бумаге… Многие реформы буксуют", - указал эксперт.По его словам, Грузия провела ряд удачных реформ в прошлом, но недавний глубочайший политический кризис в этой стране заставил многих задуматься об отсрочке принятия решения, чтобы посмотреть, сумеет ли Тбилиси преодолеть внутренние проблемы.Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. Ожидается, что в ходе встречи будет утверждена новая стратегия блока "НАТО-2030", участники обсудят Россию, Китай, а также борьбу с изменением климата и потенциальные угрозы для альянса на ближайшее десятилетие.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что во встрече в верхах будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили. Он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено. Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. А говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736911047.html
https://ria.ru/20210613/nato-1736896868.html
россия
китай
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, верховная рада украины, европейский совет, нато, андерс фог расмуссен, китай, йенс столтенберг, грузия, в мире
Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:05 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии из-за противоречий, заявил Густав Грессель.

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО не стали включать в повестку дня саммита 14 июня в Брюсселе из-за сохраняющихся противоречий внутри альянса, а также по причине отсутствия достаточного прогресса по обоим досье, сказал РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Во-первых, разногласия сохраняются, обсуждение этой темы отняло бы время и энергию от решения других вопросов. По-прежнему остаются государства, скептически относящиеся к вопросу расширения альянса", - сказал собеседник агентства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
03:44
Генсек НАТО заявил, что санкции против РФ должны продолжать действовать
Эксперт также указал, что Украине и Грузии еще слишком много надо сделать для того, чтобы продвинуться на пути интеграции в НАТО, а очевидного прогресса пока не наблюдается.
"Реформы секторов обороны и безопасности Украины происходят, в основном, на бумаге… Многие реформы буксуют", - указал эксперт.
По его словам, Грузия провела ряд удачных реформ в прошлом, но недавний глубочайший политический кризис в этой стране заставил многих задуматься об отсрочке принятия решения, чтобы посмотреть, сумеет ли Тбилиси преодолеть внутренние проблемы.
Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. Ожидается, что в ходе встречи будет утверждена новая стратегия блока "НАТО-2030", участники обсудят Россию, Китай, а также борьбу с изменением климата и потенциальные угрозы для альянса на ближайшее десятилетие.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что во встрече в верхах будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили. Он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено. Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. А говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 22:47
Белый дом анонсировал "набор амбициозных инициатив" на саммите НАТО
 
РоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныЕвропейский советНАТОАндерс Фог РасмуссенКитайЙенс СтолтенбергГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США
08:51Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
Лента новостейМолния