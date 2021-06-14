https://ria.ru/20210614/nato-1736915352.html

Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт

Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2021

Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт

Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО не стали включать в повестку дня саммита 14 июня в Брюсселе из-за сохраняющихся противоречий внутри альянса, а также по... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:05

2021-06-14T08:05

2021-06-14T08:05

россия

украина

верховная рада украины

европейский совет

нато

андерс фог расмуссен

китай

йенс столтенберг

грузия

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО не стали включать в повестку дня саммита 14 июня в Брюсселе из-за сохраняющихся противоречий внутри альянса, а также по причине отсутствия достаточного прогресса по обоим досье, сказал РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Во-первых, разногласия сохраняются, обсуждение этой темы отняло бы время и энергию от решения других вопросов. По-прежнему остаются государства, скептически относящиеся к вопросу расширения альянса", - сказал собеседник агентства.Эксперт также указал, что Украине и Грузии еще слишком много надо сделать для того, чтобы продвинуться на пути интеграции в НАТО, а очевидного прогресса пока не наблюдается."Реформы секторов обороны и безопасности Украины происходят, в основном, на бумаге… Многие реформы буксуют", - указал эксперт.По его словам, Грузия провела ряд удачных реформ в прошлом, но недавний глубочайший политический кризис в этой стране заставил многих задуматься об отсрочке принятия решения, чтобы посмотреть, сумеет ли Тбилиси преодолеть внутренние проблемы.Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. Ожидается, что в ходе встречи будет утверждена новая стратегия блока "НАТО-2030", участники обсудят Россию, Китай, а также борьбу с изменением климата и потенциальные угрозы для альянса на ближайшее десятилетие.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что во встрече в верхах будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили. Он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено. Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. А говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736911047.html

https://ria.ru/20210613/nato-1736896868.html

россия

китай

грузия

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россия, украина, верховная рада украины, европейский совет, нато, андерс фог расмуссен, китай, йенс столтенберг, грузия, в мире