Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии из-за противоречий, заявил Густав Грессель.
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО не стали включать в повестку дня саммита 14 июня в Брюсселе из-за сохраняющихся противоречий внутри альянса, а также по причине отсутствия достаточного прогресса по обоим досье, сказал РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Во-первых, разногласия сохраняются, обсуждение этой темы отняло бы время и энергию от решения других вопросов. По-прежнему остаются государства, скептически относящиеся к вопросу расширения альянса", - сказал собеседник агентства.
Эксперт также указал, что Украине и Грузии еще слишком много надо сделать для того, чтобы продвинуться на пути интеграции в НАТО, а очевидного прогресса пока не наблюдается.
"Реформы секторов обороны и безопасности Украины происходят, в основном, на бумаге… Многие реформы буксуют", - указал эксперт.
По его словам, Грузия провела ряд удачных реформ в прошлом, но недавний глубочайший политический кризис в этой стране заставил многих задуматься об отсрочке принятия решения, чтобы посмотреть, сумеет ли Тбилиси преодолеть внутренние проблемы.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что во встрече в верхах будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили. Он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено. Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. А говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, Столтенберг напомнил, что "реформы оборонного сектора - лучший способ евроатлантической интеграции" для Украины и Грузии.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.