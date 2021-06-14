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НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"
НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером" - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"
НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется "конструктивным партнером", поскольку это не соответствует новым реалиям, заявил... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T02:41
2021-06-14T02:50
джейк салливан
россия
нато
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется "конструктивным партнером", поскольку это не соответствует новым реалиям, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Ранее Белый дом сообщил, что новый документ подготовят для принятия на саммите в 2022 году, а на предстоящей встрече "союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.Расшифровку беседы распространила пресс-служба Белого дома.Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. Через два дня в Женеве он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.Россия и НАТОВ марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и потребовал усилить оборону альянса и увеличить финансирование. В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса во внешнеполитическом и военном планировании.Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Там также не раз обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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джейк салливан, россия, нато, джо байден, сша, в мире
НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"
02:41 14.06.2021 (обновлено: 02:50 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит стран-участниц НАТО
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Белом доме заявили, что НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется "конструктивным партнером", поскольку это не соответствует новым реалиям, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ранее Белый дом сообщил, что новый документ подготовят для принятия на саммите в 2022 году, а на предстоящей встрече "союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.
"Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве "конструктивного партнера", и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.
Расшифровку беседы распространила пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. Через два дня в Женеве он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Россия и НАТО

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и потребовал усилить оборону альянса и увеличить финансирование. В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса во внешнеполитическом и военном планировании.
Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Там также не раз обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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