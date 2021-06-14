https://ria.ru/20210614/nato-1736909453.html

НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"

НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером" - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером"

НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется "конструктивным партнером", поскольку это не соответствует новым реалиям, заявил... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T02:41

2021-06-14T02:41

2021-06-14T02:50

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется "конструктивным партнером", поскольку это не соответствует новым реалиям, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Ранее Белый дом сообщил, что новый документ подготовят для принятия на саммите в 2022 году, а на предстоящей встрече "союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" в качестве ответа на "агрессивную политику и действия" России.Расшифровку беседы распространила пресс-служба Белого дома.Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. Через два дня в Женеве он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.Россия и НАТОВ марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и потребовал усилить оборону альянса и увеличить финансирование. В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой альянса во внешнеполитическом и военном планировании.Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Там также не раз обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у российских границ.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210613/nato-1736896868.html

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джейк салливан, россия, нато, джо байден, сша, в мире