https://ria.ru/20210614/muzhchina-1736997156.html

Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину

Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину - РИА Новости, 14.06.2021

Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину

Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках тонувшего молодого человека, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:08

2021-06-14T22:08

2021-06-14T22:13

хорошие новости

гочсипб

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1c8d531c47215a21f5369ff9d046827f.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках тонувшего молодого человека, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ."Вечером 14 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой поисково-спасательной станции "Кузьминки" в 40 метрах от берега замечен тяжело плывущий мужчина, который периодически скрывался под водой. Спасатели поспешили на помощь и вовремя подхватили начавшего тонуть человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, 21-летнего молодого человека на катере доставили на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь и согрели. От госпитализации он отказался.Как рассказали в пресс-службе, с нарушителем правил безопасности на воде провели профилактическую беседу прибывшие на станцию сотрудники полиции и вскоре отпустили домой в сопровождении друзей.

https://ria.ru/20210614/muzhchina-1736974703.html

https://ria.ru/20210612/moskva-1736776014.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва