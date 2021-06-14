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Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину
Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину - РИА Новости, 14.06.2021
Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину
Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках тонувшего молодого человека, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:08
2021-06-14T22:08
2021-06-14T22:13
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках тонувшего молодого человека, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ."Вечером 14 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой поисково-спасательной станции "Кузьминки" в 40 метрах от берега замечен тяжело плывущий мужчина, который периодически скрывался под водой. Спасатели поспешили на помощь и вовремя подхватили начавшего тонуть человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, 21-летнего молодого человека на катере доставили на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь и согрели. От госпитализации он отказался.Как рассказали в пресс-службе, с нарушителем правил безопасности на воде провели профилактическую беседу прибывшие на станцию сотрудники полиции и вскоре отпустили домой в сопровождении друзей.
https://ria.ru/20210614/muzhchina-1736974703.html
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Спасатели вытащили из пруда в Москве тонувшего мужчину
22:08 14.06.2021 (обновлено: 22:13 14.06.2021)
Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках тонувшего молодого человека
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках тонувшего молодого человека, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ
.
"Вечером 14 июня во время патрулирования водоема дежурной сменой поисково-спасательной станции "Кузьминки" в 40 метрах от берега замечен тяжело плывущий мужчина, который периодически скрывался под водой. Спасатели поспешили на помощь и вовремя подхватили начавшего тонуть человека", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, 21-летнего молодого человека на катере доставили на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь и согрели. От госпитализации он отказался.
Как рассказали в пресс-службе, с нарушителем правил безопасности на воде провели профилактическую беседу прибывшие на станцию сотрудники полиции и вскоре отпустили домой в сопровождении друзей.