https://ria.ru/20210614/muzhchina-1736974703.html

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину - РИА Новости, 14.06.2021

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину

Тонущего в Москве-реке мужчину вытащили спасатели на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T18:13

2021-06-14T18:13

2021-06-14T19:36

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происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Тонущего в Москве-реке мужчину вытащили спасатели на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днем 14 июня на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о тонущем в Москва-реке человеке. <…> В 30 метрах от берега, в районе острова Бобровый, спасатели обнаружили зовущего на помощь человека. Тонущему мужчине был подан спасательный круг, за который тот смог ухватится, после чего он был поднят на борт катера", — сообщил собеседник агентства.Мужчину спасли дежурные Максим Решетников и Валерий Шаланкин.Пострадавшего 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию "Кожухово" и оказали первую помощь. По словам мужчины, он переоценил свои силы во время купания в запрещенном месте. От дальнейшей госпитализации он отказался и ушел домой с родственниками.

https://ria.ru/20210612/moskva-1736776014.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия