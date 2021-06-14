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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину - РИА Новости, 14.06.2021
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину
Тонущего в Москве-реке мужчину вытащили спасатели на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:13
2021-06-14T18:13
2021-06-14T19:36
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Тонущего в Москве-реке мужчину вытащили спасатели на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Днем 14 июня на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о тонущем в Москва-реке человеке. <…> В 30 метрах от берега, в районе острова Бобровый, спасатели обнаружили зовущего на помощь человека. Тонущему мужчине был подан спасательный круг, за который тот смог ухватится, после чего он был поднят на борт катера", — сообщил собеседник агентства.Мужчину спасли дежурные Максим Решетников и Валерий Шаланкин.Пострадавшего 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию "Кожухово" и оказали первую помощь. По словам мужчины, он переоценил свои силы во время купания в запрещенном месте. От дальнейшей госпитализации он отказался и ушел домой с родственниками.
https://ria.ru/20210612/moskva-1736776014.html
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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину
18:13 14.06.2021 (обновлено: 19:36 14.06.2021)
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Тонущего в Москве-реке мужчину вытащили спасатели на юго-востоке Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ
.
"Днем 14 июня на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о тонущем в Москва-реке человеке. <…> В 30 метрах от берега, в районе острова Бобровый, спасатели обнаружили зовущего на помощь человека. Тонущему мужчине был подан спасательный круг, за который тот смог ухватится, после чего он был поднят на борт катера", — сообщил собеседник агентства.
Мужчину спасли дежурные Максим Решетников и Валерий Шаланкин.
Пострадавшего 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию "Кожухово" и оказали первую помощь. По словам мужчины, он переоценил свои силы во время купания в запрещенном месте. От дальнейшей госпитализации он отказался и ушел домой с родственниками.