https://ria.ru/20210614/moskva-1736955680.html

В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве

В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве - РИА Новости, 15.06.2021

В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве

Большинство услуг офисов "Мои документы" в Москве можно получить по предварительной записи, для вакцинированных граждан предзапись не нужна, сообщил столичный... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T15:56

2021-06-14T15:56

2021-06-15T01:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство услуг офисов "Мои документы" в Москве можно получить по предварительной записи, для вакцинированных граждан предзапись не нужна, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.

https://ria.ru/20210614/zagsy-1736956029.html

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2021

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество