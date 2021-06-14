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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/moskva-1736955680.html
В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве
В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве - РИА Новости, 15.06.2021
В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве
Большинство услуг офисов "Мои документы" в Москве можно получить по предварительной записи, для вакцинированных граждан предзапись не нужна, сообщил столичный... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T15:56
2021-06-15T01:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство услуг офисов "Мои документы" в Москве можно получить по предварительной записи, для вакцинированных граждан предзапись не нужна, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
В оперштабе рассказали о работе офисов "Мои документы" в Москве
15:56 14.06.2021 (обновлено: 01:10 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье

Вакцинированным гражданам не нужна предзапись для посещения офисов "Мои документы" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство услуг офисов "Мои документы" в Москве можно получить по предварительной записи, для вакцинированных граждан предзапись не нужна, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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