https://ria.ru/20210614/minneapolis-1736923570.html

В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих - РИА Новости, 14.06.2021

В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих

Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, один человек погиб, сообщила полиция города. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:36

2021-06-14T10:36

2021-06-14T14:37

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, один человек погиб, сообщила полиция города.Согласно заявлению полиции Миннеаполиса в Twitter, инцидент произошел на улице Лейк-стрит, пострадали два человека: один из них скончался в больнице, второй получил травмы. Подозреваемого задержали, его мотивы неизвестны.Протесты проходят в последние дни на улицах Миннеаполиса из-за недавней гибели 32-летнего афроамериканца Уинстона Смита. Он был застрелен в ходе задержания. Полиция сообщала, что правоохранители получили ордер на задержание Смита в связи с обвинениями в незаконном хранении оружия. Смит открыл огонь по сотрудникам полиции из припаркованной машины, когда они пытались его задержать, но был застрелен и скончался на месте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/avariya-1736739526.html

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