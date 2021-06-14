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В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих - РИА Новости, 14.06.2021
В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, один человек погиб, сообщила полиция города. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:36
2021-06-14T10:36
2021-06-14T14:37
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, один человек погиб, сообщила полиция города.Согласно заявлению полиции Миннеаполиса в Twitter, инцидент произошел на улице Лейк-стрит, пострадали два человека: один из них скончался в больнице, второй получил травмы. Подозреваемого задержали, его мотивы неизвестны.Протесты проходят в последние дни на улицах Миннеаполиса из-за недавней гибели 32-летнего афроамериканца Уинстона Смита. Он был застрелен в ходе задержания. Полиция сообщала, что правоохранители получили ордер на задержание Смита в связи с обвинениями в незаконном хранении оружия. Смит открыл огонь по сотрудникам полиции из припаркованной машины, когда они пытались его задержать, но был застрелен и скончался на месте.
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миннеаполис, миннесота, в мире
В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих
10:36 14.06.2021 (обновлено: 14:37 14.06.2021)
В Миннеаполисе автомобиль въехал в толпу протестующих, погиб человек