https://ria.ru/20210614/megasport-1736927732.html
"Мегаспорт" могут закрыть после концерта группы "Звери"
"Мегаспорт" могут закрыть после концерта группы "Звери" - РИА Новости, 14.06.2021
"Мегаспорт" могут закрыть после концерта группы "Звери"
Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:23
2021-06-14T11:23
2021-06-14T11:44
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при проведении концерта группы "Звери" во дворце спорта "Мегаспорт", организации может грозить штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток, сообщил журналистам заместитель начальника ОАТИ Дмитрий Воронков."В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ и полиции были выявлены большие очереди людей и несоблюдение социального дистанцирования на подходах ко дворцу спорта "Мегаспорт", в котором проводился концерт группы "Звери". Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта. Представители администрации будут вызваны в объединение для составления протокола", - сказал Воронков.Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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коронавирус в россии, мегаспорт, москва, новости культуры, общество
"Мегаспорт" могут закрыть после концерта группы "Звери"
11:23 14.06.2021 (обновлено: 11:44 14.06.2021)
Московский "Мегаспорт" могут закрыть за нарушение мер по COVID-19 после концерта группы "Звери"