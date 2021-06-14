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Глава ОБСЕ посетила морской порт в Мариуполе
Глава ОБСЕ посетила морской порт в Мариуполе - РИА Новости, 14.06.2021
Глава ОБСЕ посетила морской порт в Мариуполе
Губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко сообщил, что посетил вместе с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде морской порт в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:22
2021-06-14T11:22
россия
павел кириленко
анн линде (мид швеции)
обсе
черное море
мид украины
швеция
в мире
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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко сообщил, что посетил вместе с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде морской порт в украинском Мариуполе и обсудил с ней тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях.Ранее Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.Линде находится с рабочим визитом в Украине."Тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях обсудили сегодня в Мариупольском порту с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции госпожой Анн Линде… С апреля этого года Россия в нарушение международного права, блокирует Керченский пролив, наносит серьезный ущерб нашим портам на Азове и украинской экономике в целом. На этом акцентировали внимание в общении", - написал Кириленко на своей странице в Facebook, поблагодарив Линде за "искреннее стремление помочь" Украине.Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.
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россия, павел кириленко, анн линде (мид швеции), обсе, черное море, мид украины, швеция, в мире
Глава ОБСЕ посетила морской порт в Мариуполе
11:22 14.06.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

Анн Линде посетила морской порт в Мариуполе, сообщил губернатор Донецкой области Украины

Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко сообщил, что посетил вместе с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде морской порт в украинском Мариуполе и обсудил с ней тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях.
Ранее Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.
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Линде находится с рабочим визитом в Украине.
"Тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях обсудили сегодня в Мариупольском порту с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции госпожой Анн Линде… С апреля этого года Россия в нарушение международного права, блокирует Керченский пролив, наносит серьезный ущерб нашим портам на Азове и украинской экономике в целом. На этом акцентировали внимание в общении", - написал Кириленко на своей странице в Facebook, поблагодарив Линде за "искреннее стремление помочь" Украине.
Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.
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РоссияПавел КириленкоАнн Линде (МИД Швеции)ОБСЕЧерное мореМИД УкраиныШвецияВ мире
 
 
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