Глава ОБСЕ посетила морской порт в Мариуполе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Анн Линде посетила морской порт в Мариуполе, сообщил губернатор Донецкой области Украины
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко сообщил, что посетил вместе с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде морской порт в украинском Мариуполе и обсудил с ней тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях.
Ранее Европейский парламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Депутаты ЕП призвали Россию придерживаться своих обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и гарантировать свободу навигации и транзитного прохода в порты Азовского моря.
Линде находится с рабочим визитом в Украине.
"Тему свободы судоходства в Черном и Азовском морях обсудили сегодня в Мариупольском порту с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции госпожой Анн Линде… С апреля этого года Россия в нарушение международного права, блокирует Керченский пролив, наносит серьезный ущерб нашим портам на Азове и украинской экономике в целом. На этом акцентировали внимание в общении", - написал Кириленко на своей странице в Facebook, поблагодарив Линде за "искреннее стремление помочь" Украине.
Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.