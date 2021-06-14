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Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией
Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией - РИА Новости, 14.06.2021
Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией
НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:29
2021-06-14T20:29
россия
эммануэль макрон
нато
франция
европа
в мире
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Сегодняшняя дискуссия (на саммите НАТО - ред.) позволила продвинуться по уточнению нашей стратегии в отношении России: она должна представлять собой требовательный диалог для построения архитектуры безопасность на европейском континенте посредством контроля над вооружениями", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран альянса в Брюсселе.По его словам, прежняя архитектура безопасности перестала существовать, в том числе из-за прекращения действия Договора по открытому небу."Я хочу подтвердить желание европейцев играть определяющую роль в переговорах по теме контроля над вооружениями", - добавил французский лидер.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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россия, эммануэль макрон, нато, франция, европа, в мире
Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией
20:29 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрон заявил, что НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для безопасности в Европе

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Сегодняшняя дискуссия (на саммите НАТО - ред.) позволила продвинуться по уточнению нашей стратегии в отношении России: она должна представлять собой требовательный диалог для построения архитектуры безопасность на европейском континенте посредством контроля над вооружениями", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран альянса в Брюсселе.
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По его словам, прежняя архитектура безопасности перестала существовать, в том числе из-за прекращения действия Договора по открытому небу.
"Я хочу подтвердить желание европейцев играть определяющую роль в переговорах по теме контроля над вооружениями", - добавил французский лидер.
Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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