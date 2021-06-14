https://ria.ru/20210614/makron-1736988628.html

Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией

Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией - РИА Новости, 14.06.2021

Макрон призвал НАТО к "требовательному диалогу" с Россией

НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:29

2021-06-14T20:29

2021-06-14T20:29

россия

эммануэль макрон

нато

франция

европа

в мире

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. НАТО нужен "требовательный диалог" с Россией для построения архитектуры безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Сегодняшняя дискуссия (на саммите НАТО - ред.) позволила продвинуться по уточнению нашей стратегии в отношении России: она должна представлять собой требовательный диалог для построения архитектуры безопасность на европейском континенте посредством контроля над вооружениями", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран альянса в Брюсселе.По его словам, прежняя архитектура безопасности перестала существовать, в том числе из-за прекращения действия Договора по открытому небу."Я хочу подтвердить желание европейцев играть определяющую роль в переговорах по теме контроля над вооружениями", - добавил французский лидер.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

https://ria.ru/20210614/obeschanie-1736986456.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/frg-1736983169.html

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франция

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россия, эммануэль макрон, нато, франция, европа, в мире