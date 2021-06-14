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После каких лекарств нельзя за руль?
После каких лекарств нельзя за руль? - РИА Новости, 14.06.2021
После каких лекарств нельзя за руль?
На что автомобилистам стоит обратить особо пристальное внимание при приеме лекарств, рассказал радио Sputnik вице-председатель Комитета по защите прав... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T02:08
2021-06-14T02:08
россия
авто
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На что автомобилистам стоит обратить особо пристальное внимание при приеме лекарств, рассказал радио Sputnik вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов "Свобода выбора" Александр Холодов. По его словам, перед приемом любого лекарства водителю следует внимательно прочесть инструкцию: некоторые препараты принимать за рулем не рекомендуется. Как правило, это связано с тем, что они притупляют внимание.Есть и другая проблема: ряд лекарств содержат компоненты, которые при проверке на алкоголь и наркотики могут выдать положительный результат. Поэтому, продолжил эксперт, даже если в инструкции ничего не сказано про управление автомобилем, важно посмотреть состав препарата.С особым вниманием нужно подходить к приему препаратов, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал – он также может дать положительный тест на наркотики. После приема такого лекарства несколько дней нельзя садиться за руль, предупредил эксперт."Самое опасное средство – это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта, и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так еще и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики. Если вы выпили корвалол, по большому счету, должна пройти неделя, чтобы водитель был в полной уверенности, что тест ничего не покажет", – полагает Александр Холодов.Эксперт уточнил, что в случаях, когда человек плохо себя чувствует, ему вовсе не стоит садиться за руль – об этом сказано и в соответствующем разделе ПДД.Если же говорить о таких напитках, как кефир или квас, то их бояться не стоит, уверен он."У обычного здорового человека ни квас, ни кефир не покажут алкогольное опьянение. Первые 2–3 минуты после приема могут показать, но позже там будут настолько незначительные дозы алкоголя, что человек не выпьет столько, чтобы "надуть" на нетрезвое состояние", – сказал Александр Холодов.Разумеется, уточнил эксперт, речь не идет о таких ситуациях, когда человек поздно вечером или ночью перебрал с алкоголем, а с утра, перед тем, как сесть за руль, выпил еще и квасу. В этом случае тест на алкоголь вполне может что-то показать, но квас тут будет явно ни при чем.
https://ria.ru/20210606/gibdd-1735887533.html
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россия, авто
После каких лекарств нельзя за руль?
02:08 14.06.2021
 
© Depositphotos / katmoyТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Depositphotos / katmoy

Эксперт перечислил лекарства, после приема которых водителю нельзя садиться за руль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На что автомобилистам стоит обратить особо пристальное внимание при приеме лекарств, рассказал радио Sputnik вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов "Свобода выбора" Александр Холодов.
По его словам, перед приемом любого лекарства водителю следует внимательно прочесть инструкцию: некоторые препараты принимать за рулем не рекомендуется. Как правило, это связано с тем, что они притупляют внимание.
Есть и другая проблема: ряд лекарств содержат компоненты, которые при проверке на алкоголь и наркотики могут выдать положительный результат. Поэтому, продолжил эксперт, даже если в инструкции ничего не сказано про управление автомобилем, важно посмотреть состав препарата.
"Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание", – сказал Александр Холодов.
С особым вниманием нужно подходить к приему препаратов, которые содержат алкоголь и такие вещества, как фенобарбитал – он также может дать положительный тест на наркотики. После приема такого лекарства несколько дней нельзя садиться за руль, предупредил эксперт.
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"Самое опасное средство – это, например, корвалол. Мало того, что он чаще всего на основе спирта, и, если вы только что его выпили, может показать алкогольное опьянение, так еще и покажет наркотическое опьянение, потому что в него входят вещества, которые на анализе показываются как наркотики. Если вы выпили корвалол, по большому счету, должна пройти неделя, чтобы водитель был в полной уверенности, что тест ничего не покажет", – полагает Александр Холодов.
Эксперт уточнил, что в случаях, когда человек плохо себя чувствует, ему вовсе не стоит садиться за руль – об этом сказано и в соответствующем разделе ПДД.
Если же говорить о таких напитках, как кефир или квас, то их бояться не стоит, уверен он.
"У обычного здорового человека ни квас, ни кефир не покажут алкогольное опьянение. Первые 2–3 минуты после приема могут показать, но позже там будут настолько незначительные дозы алкоголя, что человек не выпьет столько, чтобы "надуть" на нетрезвое состояние", – сказал Александр Холодов.
Разумеется, уточнил эксперт, речь не идет о таких ситуациях, когда человек поздно вечером или ночью перебрал с алкоголем, а с утра, перед тем, как сесть за руль, выпил еще и квасу. В этом случае тест на алкоголь вполне может что-то показать, но квас тут будет явно ни при чем.
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