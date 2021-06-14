https://ria.ru/20210614/kosmos-1736957909.html

Россия категорически против милитаризации космоса, заявил Путин

Россия категорически против милитаризации космоса, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Россия категорически против милитаризации космоса, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не исключает сотрудничества в космосе со многими странами мира, но категорически против милитаризации в этой... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:12

2021-06-14T16:12

2021-06-14T16:35

владимир путин

россия

космос - риа наука

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не исключает сотрудничества в космосе со многими странами мира, но категорически против милитаризации в этой сфере."Мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещённого на околоземном пространстве, и так далее", - заявил президент во время интервью американской телекомпании NBC, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля.

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577623368.html

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2021

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владимир путин, россия, космос - риа наука, в мире