https://ria.ru/20210614/kosmonavt-1736927958.html

На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей

На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей - РИА Новости, 14.06.2021

На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей

Правительство России выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:26

2021-06-14T11:26

2021-06-14T11:26

россия

космос - риа наука

михаил мишустин

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153306/23/1533062314_26:0:2534:1411_1920x0_80_0_0_05207b115f93f068529a1ae840be39ca.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов, сообщает пресс-служба кабмина."На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Получатель средств – Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, это учреждение выплачивает зарплаты российским космонавтам.В апреле по поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов. Тогда же оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей. У самих космонавтов он увеличился с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей, у тех из них, кто уже совершил полёт в космос, – с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210526/skafandr-1734332988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, михаил мишустин, юрий гагарин (космонавт), владимир путин