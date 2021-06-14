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На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей
На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей - РИА Новости, 14.06.2021
На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей
Правительство России выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:26
2021-06-14T11:26
россия
космос - риа наука
михаил мишустин
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов, сообщает пресс-служба кабмина."На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Получатель средств – Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, это учреждение выплачивает зарплаты российским космонавтам.В апреле по поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов. Тогда же оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей. У самих космонавтов он увеличился с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей, у тех из них, кто уже совершил полёт в космос, – с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей.
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россия, космос - риа наука, михаил мишустин, юрий гагарин (космонавт), владимир путин
На повышение окладов космонавтов выделили более 127 миллионов рублей
11:26 14.06.2021
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов
Выход в открытый космос российских космонавтов - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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Правительство выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов, сообщает пресс-служба кабмина.
"На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Получатель средств – Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, это учреждение выплачивает зарплаты российским космонавтам.
В апреле по поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов. Тогда же оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей. У самих космонавтов он увеличился с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей, у тех из них, кто уже совершил полёт в космос, – с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей.
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