https://ria.ru/20210614/koronavirus-1737053700.html
Подмосковье оперативно разворачивает госпитали для пациентов с COVID-19
Подмосковье оперативно разворачивает госпитали для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Подмосковье оперативно разворачивает госпитали для пациентов с COVID-19
Больницы Московской области оперативно готовятся принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализаций в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T15:24
2021-06-14T15:24
2021-06-15T12:09
новости подмосковья
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Больницы Московской области оперативно готовятся принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализаций в регионе, сообщила заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории области ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции."Рост заболеваемости очень резкий, мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем ни менее мы хотим еще раз обратить внимание всех наших жителей и работодателей, что при посещении магазинов, торговых центров, кино все жители должны находится в помещении, соблюдая масочный режим", - сказала Стригункова в эфире телеканала "Россия 24".Министр поделилась, что в регионе отмечается достаточно большой рост по выявляемости заболевания и госпитализации: если раньше заболевших было 450-500 в сутки, то сейчас - 850-900. Также Стригункова рассказала о дополнительном способе информирования населения: на всех платежных терминалах размещен QR-код с информацией о ближайших пунктах вакцинации.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736925846.html
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Подмосковье оперативно разворачивает госпитали для пациентов с COVID-19
15:24 14.06.2021 (обновлено: 12:09 15.06.2021)
Больницы Московской области оперативно готовятся принимать пациентов с коронавирусной инфекцией