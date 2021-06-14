https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736936014.html
Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса
Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021
Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса
На саммите G7 обсуждался вопрос о расследовании происхождения вируса COVID-19, правительство ФРГ принципиально поддерживает это, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:01
2021-06-14T13:01
2021-06-14T13:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
g7
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. На саммите G7 обсуждался вопрос о расследовании происхождения вируса COVID-19, правительство ФРГ принципиально поддерживает это, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц."Это в общем обсуждалось на саммите G7 - что причины пандемии должны быть, конечно, расследованы. Это в интересах сообщества государств с точки зрения того, чтобы избежать будущих пандемий. Таким образом, федеральное правительство принципиально поддерживает это", - сказала Фиц, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736813734.html
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коронавирус covid-19, g7, германия, берлин (город), в мире
Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса
Правительство Германии принципиально поддерживает расследование происхождения коронавируса