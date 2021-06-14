https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736936014.html

Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса

Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021

Берлин поддержал расследование происхождения коронавируса

На саммите G7 обсуждался вопрос о расследовании происхождения вируса COVID-19, правительство ФРГ принципиально поддерживает это, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:01

2021-06-14T13:01

2021-06-14T13:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

g7

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. На саммите G7 обсуждался вопрос о расследовании происхождения вируса COVID-19, правительство ФРГ принципиально поддерживает это, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц."Это в общем обсуждалось на саммите G7 - что причины пандемии должны быть, конечно, расследованы. Это в интересах сообщества государств с точки зрения того, чтобы избежать будущих пандемий. Таким образом, федеральное правительство принципиально поддерживает это", - сказала Фиц, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736813734.html

германия

берлин (город)

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коронавирус covid-19, g7, германия, берлин (город), в мире