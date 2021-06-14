https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736929511.html
На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19
На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021
На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19
Более 700 дополнительных коек развернули в Свердловской области из-за роста заболевших коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:41
2021-06-14T11:41
2021-06-14T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
кушва
верхняя пышма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070227_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e8c58cb9dea4981a3ad37c0f3c0fda91.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Более 700 дополнительных коек развернули в Свердловской области из-за роста заболевших коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона."В течение последней недели в регионе было развернуто дополнительно 708 коек для лечения больных COVID-19, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы. Расширение коечной сети связано с тенденцией роста числа заболевших", - сказали в оперштабе.Там отметили, что на текущих момент дефицита мест для больных COVID-19 нет.С 6 мая в регионе фиксируются более 100 случаев коронавируса в сутки. Всего с начала пандемии в регионе заболели 90,8 тысячи человек, скончались 3,5 тысячи пациентов.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html
свердловская область
кушва
верхняя пышма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_667d9a333dc2423b39628a93a3e6245d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, кушва, верхняя пышма, общество
На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19
Более 700 дополнительных коек развернули в Свердловской области из-за роста заболевших COVID-19