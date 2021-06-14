https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736929511.html

На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19

На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021

На Урале развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19

Более 700 дополнительных коек развернули в Свердловской области из-за роста заболевших коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:41

2021-06-14T11:41

2021-06-14T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

свердловская область

кушва

верхняя пышма

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Более 700 дополнительных коек развернули в Свердловской области из-за роста заболевших коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона."В течение последней недели в регионе было развернуто дополнительно 708 коек для лечения больных COVID-19, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы. Расширение коечной сети связано с тенденцией роста числа заболевших", - сказали в оперштабе.Там отметили, что на текущих момент дефицита мест для больных COVID-19 нет.С 6 мая в регионе фиксируются более 100 случаев коронавируса в сутки. Всего с начала пандемии в регионе заболели 90,8 тысячи человек, скончались 3,5 тысячи пациентов.

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html

свердловская область

кушва

верхняя пышма

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, кушва, верхняя пышма, общество