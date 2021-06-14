https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736929091.html
В Москве за сутки госпитализировали 1694 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1694 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1694 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1694 человека с COVID, на ИВЛ находятся 457 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:38
2021-06-14T11:38
2021-06-14T11:38
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1694 человека с COVID, на ИВЛ находятся 457 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 2815 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 096 553. В Москве выявлено 6590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1694 человека. На ИВЛ находятся 457 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1694 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 1694 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 457 человек