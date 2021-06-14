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Оперштаб назвал регион, где нет прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион, где нет прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021
Оперштаб назвал регион, где нет прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки из всех регионов РФ нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:08
2021-06-14T11:08
2021-06-14T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотский автономный округ
магаданская область
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки из всех регионов РФ нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Республика Северная Осетия-Алания - 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика - 0,05%", - говорится в сообщении.
россия
чукотский автономный округ
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотский автономный округ, магаданская область, республика адыгея, общество
Оперштаб назвал регион, где нет прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили в оперштабе