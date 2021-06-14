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В России за сутки выявили 13 721 случай COVID-19
В России за сутки выявили 13 721 случай COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021
В России за сутки выявили 13 721 случай COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 721, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:04
2021-06-14T11:04
2021-06-14T14:51
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 721, сообщил оперативный штаб.Накануне в стране зарегистрировали максимальный показатель с февраля (14 723). Темп прироста сократился на 0,02% и составил 0,26%. Умер 371 человек, выздоровели 8312 пациентов.Больше всего инфицированных в Москве — 6590 (днем ранее — 7704, это один из максимальных показателей за все время пандемии), Подмосковье — 1043 (953) и Санкт-Петербурге — 865 (867). В Бурятии 190 заболевших (плюс 20 за сутки).Нет инфицированных на Чукотке. В Ненецком автономном округе таких четверо, в Северной Осетии, Туве и Еврейской автономной области — по семь. Это минимальные показатели по стране.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 222 408 человек, из них 126 801 умер, 4 809 647 прошли лечение и выписались.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,3 миллиона. Около 3,8 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/koronavirus-1736898222.html
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Рейд по соблюдению антиковидных мер в ресторанах столицы
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2021-06-14T11:04
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
В России за сутки выявили 13 721 случай COVID-19
11:04 14.06.2021 (обновлено: 14:51 14.06.2021)
В России за сутки выявили 13 721 случай заражения коронавирусом