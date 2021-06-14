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https://ria.ru/20210614/konferentsiya-1736950250.html
Протасевич принял участие в пресс-конференции по ЧП с самолетом Ryanair
Протасевич принял участие в пресс-конференции по ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич принял участие в пресс-конференции по ЧП с самолетом Ryanair
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:15
2021-06-14T17:08
роман протасевич
ryanair
минск
белоруссия
задержание основателя telegram-канала nexta
мид белоруссии
в мире
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair, организованной МИД республики.В ходе трансляции пресс-конференции Протасевич появился в зале, организаторы поместили табличку с его именем и фамилией у микрофонов."В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь", - заявил, открывая в понедельник пресс-конференцию, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210614/sapega-1736926092.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/london-1736605184.html
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роман протасевич, ryanair, минск, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta, мид белоруссии, в мире
Протасевич принял участие в пресс-конференции по ЧП с самолетом Ryanair
15:15 14.06.2021 (обновлено: 17:08 14.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737

Протасевич принял участие в пресс-конференции по инциденту с самолетом Ryanair в Минске

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair, организованной МИД республики.
В ходе трансляции пресс-конференции Протасевич появился в зале, организаторы поместили табличку с его именем и фамилией у микрофонов.
"В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь", - заявил, открывая в понедельник пресс-конференцию, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
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Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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Роман ПротасевичRyanairМинскБелоруссияЗадержание основателя Telegram-канала NextaМИД БелоруссииВ мире
 
 
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