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Украина не получит компенсаций за "Северный поток — 2", считает эксперт
Украина не получит компенсаций за "Северный поток — 2", считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2021
Украина не получит компенсаций за "Северный поток — 2", считает эксперт
Украине не следует ждать компенсаций после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2", ни США, ни ЕС их предоставлять не будут, сказал РИА Новости РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:18
2021-06-14T13:18
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
мид украины
мгимо
евросоюз
киев
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украине не следует ждать компенсаций после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2", ни США, ни ЕС их предоставлять не будут, сказал РИА Новости программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2"."Я не думаю, что какие-то компенсации здесь возможны, тем более мне кажется, что никакие компенсации американцы или ЕС украинцам представлять не будут. Другое дело, что сами украинцы будут ставить этот вопрос. В Америке могут быть идеи о том, что нужно заставить ЕС Украине что-то компенсировать. Такие разговоры могут быть. Вне всяких компенсаций Украине и так оказывается довольно солидная помощь. Может быть, это будет элемент торга с тем, чтобы эту помощь так или иначе расширить, но какой-то прямой компенсации за "Северный поток — 2" Украине ждать не следует", - сказал эксперт.Киев сейчас пытается "поставить вопрос, поднять акции", чтобы что-то получить, но на поводу у их пожеланий вряд ли пойдут, подчеркнул Тимофеев."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
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балтийское море
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, мгимо, евросоюз, киев, в мире
Украина не получит компенсаций за "Северный поток — 2", считает эксперт
13:18 14.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк

Программный директор РСМД считает, что Киев не получит компенсаций за "Северный поток — 2"

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украине не следует ждать компенсаций после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2", ни США, ни ЕС их предоставлять не будут, сказал РИА Новости программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Тимофеев.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Я не думаю, что какие-то компенсации здесь возможны, тем более мне кажется, что никакие компенсации американцы или ЕС украинцам представлять не будут. Другое дело, что сами украинцы будут ставить этот вопрос. В Америке могут быть идеи о том, что нужно заставить ЕС Украине что-то компенсировать. Такие разговоры могут быть. Вне всяких компенсаций Украине и так оказывается довольно солидная помощь. Может быть, это будет элемент торга с тем, чтобы эту помощь так или иначе расширить, но какой-то прямой компенсации за "Северный поток — 2" Украине ждать не следует", - сказал эксперт.
Киев сейчас пытается "поставить вопрос, поднять акции", чтобы что-то получить, но на поводу у их пожеланий вряд ли пойдут, подчеркнул Тимофеев.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 08:00
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореМИД УкраиныМГИМОЕвросоюзКиевВ мире
 
 
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