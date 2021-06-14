https://ria.ru/20210614/klimat-1736912378.html

Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"

Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом" - РИА Новости, 14.06.2021

Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"

Система торговли углеродными единицами пока только формируется в России, но, когда она заработает, компании, которые вкладывают средства в климатические проекты РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T05:06

2021-06-14T05:06

2021-06-14T05:06

россия

экономика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Система торговли углеродными единицами пока только формируется в России, но, когда она заработает, компании, которые вкладывают средства в климатические проекты в РФ, смогут извлекать из этого прибыль, рассказала РИА Новости руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова.Реализовав климатический проект, компания сможет продавать полученные углеродные единицы, а покупатели смогут использовать их для сокращения своего углеродного следа или для соблюдения установленных квот на выбросы парниковых газов. Но, чтобы система заработала, России необходимо утвердить порядок верификации результатов климатических проектов и порядок ведения реестра углеродных единиц.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, рассказал о планах организовать в России рынок торговли углеродными единицами, пилотный проект власти планируют запустить на территории Сахалинской области. В связи с этим глава государства призвал компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ - это будет для них выгоднее. Выручка от проектов климатической отрасли в России, по его оценке, в перспективе превысит 50 миллиардов долларов в год."В России торговля углеродными единицами пока только формируется - в форме добровольного рынка", - сказала Поминова. Чтобы бизнес мог на этом заработать, а экспортеры могли компенсировать таким образом свой углеродный след и, например, снизить риски уплаты запланированного в ЕС сбора на углеродоемкий экспорт, российские стандарты должны получить международное признание.Сейчас учет углеродных единиц ведут уполномоченные организации в специальных электронных реестрах. Для того, чтобы углеродные единицы климатического проекта нашли отражение в реестре, его результаты должны быть верифицированы. Далее углеродные единицы могут поступить в обращение как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах.В мире существуют различные системы торговли углеродными единицами, включая добровольные международные стандарты: Американский углеродный реестр (ACR), Резерв климатических действий (CAR), Золотой стандарт (Gold Standard). Технические условия торговли обеспечивают биржи: в частности, биржа углеродной торговли (Carbon Trade Exchange) в Лондоне и Сиднее, биржа AirCarbon в Сингапуре. "Можно отметить, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа уже сообщила о технологической готовности к торговле углеродными единицами", - напомнила Поминова.

https://ria.ru/20210612/klimat-1736721657.html

https://ria.ru/20210605/minzdrav-1735766923.html

россия

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россия, экономика