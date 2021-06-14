https://ria.ru/20210614/kiberbezopasnost-1736990430.html

НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности

НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе обсудили угрозы странам альянса в киберпространстве и утвердили политику по вопросам киберобороны, говорится в итоговом... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:43

2021-06-14T20:43

2021-06-14T20:43

брюссель

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе обсудили угрозы странам альянса в киберпространстве и утвердили политику по вопросам киберобороны, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Киберугрозы для Североатлантического альянса носят сложный, разрушительный и насильственный характер и становятся все более частыми… Чтобы справиться с этими вызовами, мы утвердили сегодня всеобъемлющую политику НАТО по вопросам киберобороны, которая будет поддерживать и усиливать общий потенциал сдерживания и обороны и укрепит нашу устойчивость", - говорится в заявлении.При этом в НАТО подчеркнули, что в отдельных особо опасных случаях кибернападение может быть приравнено к реальной военной агрессии против союзников по альянсу.

https://ria.ru/20210614/obeschanie-1736986456.html

брюссель

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брюссель, нато, в мире