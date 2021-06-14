Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/kiberbezopasnost-1736990430.html
НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности
НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности
Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе обсудили угрозы странам альянса в киберпространстве и утвердили политику по вопросам киберобороны, говорится в итоговом... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:43
2021-06-14T20:43
брюссель
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/82/1524438234_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_86a347cd3f3e2645b23728e72c091c1d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе обсудили угрозы странам альянса в киберпространстве и утвердили политику по вопросам киберобороны, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Киберугрозы для Североатлантического альянса носят сложный, разрушительный и насильственный характер и становятся все более частыми… Чтобы справиться с этими вызовами, мы утвердили сегодня всеобъемлющую политику НАТО по вопросам киберобороны, которая будет поддерживать и усиливать общий потенциал сдерживания и обороны и укрепит нашу устойчивость", - говорится в заявлении.При этом в НАТО подчеркнули, что в отдельных особо опасных случаях кибернападение может быть приравнено к реальной военной агрессии против союзников по альянсу.
https://ria.ru/20210614/obeschanie-1736986456.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152443/82/1524438234_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_882fbac0a77328a487087e164c14c274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брюссель, нато, в мире
НАТО утвердила политику альянса в области кибербезопасности
20:43 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Лидеры НАТО обсудили киберугрозы странам альянса и утвердили политику киберобороны

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе обсудили угрозы странам альянса в киберпространстве и утвердили политику по вопросам киберобороны, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах.
"Киберугрозы для Североатлантического альянса носят сложный, разрушительный и насильственный характер и становятся все более частыми… Чтобы справиться с этими вызовами, мы утвердили сегодня всеобъемлющую политику НАТО по вопросам киберобороны, которая будет поддерживать и усиливать общий потенциал сдерживания и обороны и укрепит нашу устойчивость", - говорится в заявлении.
При этом в НАТО подчеркнули, что в отдельных особо опасных случаях кибернападение может быть приравнено к реальной военной агрессии против союзников по альянсу.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 20:12
"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО
 
БрюссельНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
Лента новостейМолния