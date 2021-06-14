https://ria.ru/20210614/kiberataki-1736909686.html

Салливан рассказал, как США могут ответить на масштабные кибератаки

Салливан рассказал, как США могут ответить на масштабные кибератаки - РИА Новости, 14.06.2021

Салливан рассказал, как США могут ответить на масштабные кибератаки

Соединенные Штаты способны ответить на масштабные кибератаки видимыми и незаметными способами, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T02:46

2021-06-14T02:46

2021-06-14T02:46

джейк салливан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_bb4c2d8666999b2084249d071bc3279b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты способны ответить на масштабные кибератаки видимыми и незаметными способами, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Он добавил, что в США видят разницу между ситуацией с SolarWinds и атаками при помощи вирусов-вымогателей."Мы, в конечном счете, не считаем, что Россия - российское правительство - ответственна за атаки с использованием программ-вымогателей, но мы сказали, что у России есть суверенное обязательство бороться с ними, и мы сообщили им об этом. Между нашими странами ведется постоянный диалог", - подчеркнул Салливан.При этом помощник по нацбезопасности подчеркнул, что не будет "ничего говорить" относительного того, предпринимали ли США какие-либо "невидимые действия".Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.

https://ria.ru/20210609/kiberataka-1736317381.html

https://ria.ru/20210606/kiberataka-1735838382.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, сша, в мире