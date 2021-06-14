Салливан рассказал, как США могут ответить на масштабные кибератаки
В Белом доме заявили, что США могут ответить на кибератаки видимыми и незаметными способами
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты способны ответить на масштабные кибератаки видимыми и незаметными способами, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я последовательно охарактеризовал нашу реакцию - когда дело дошло до SolarWinds и кибератак такого охвата и масштаба, мы готовы предпринять ответные действия, видимые и невидимые", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Великобритании в Бельгию.
Он добавил, что в США видят разницу между ситуацией с SolarWinds и атаками при помощи вирусов-вымогателей.
"Мы, в конечном счете, не считаем, что Россия - российское правительство - ответственна за атаки с использованием программ-вымогателей, но мы сказали, что у России есть суверенное обязательство бороться с ними, и мы сообщили им об этом. Между нашими странами ведется постоянный диалог", - подчеркнул Салливан.
При этом помощник по нацбезопасности подчеркнул, что не будет "ничего говорить" относительного того, предпринимали ли США какие-либо "невидимые действия".
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
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