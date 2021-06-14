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В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка
В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка - РИА Новости, 14.06.2021
В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка
СК задержал мужчину, управлявшего катером в Москве, с которого упал и погиб мальчик, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:39
2021-06-14T15:39
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. СК задержал мужчину, управлявшего катером в Москве, с которого упал и погиб мальчик, сообщается на сайте ведомства.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о смерти шестилетнего ребенка, упавшего с катера в Москве.Отмечается, что 13 июня мужчина на маломерном судне Centurion RI буксировал вейкбордиста по Москве-реке, ребенок находился на борту без спасательного жилета. По данным следствия, в ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребёнка спасти не удалось."В настоящее время судоводитель задержан, ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия
В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка
15:39 14.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве задержали мужчину, управлявшего катером, с которого упал и погиб ребенок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. СК задержал мужчину, управлявшего катером в Москве, с которого упал и погиб мальчик, сообщается на сайте ведомства.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о смерти шестилетнего ребенка, упавшего с катера в Москве.
Отмечается, что 13 июня мужчина на маломерном судне Centurion RI буксировал вейкбордиста по Москве-реке, ребенок находился на борту без спасательного жилета. По данным следствия, в ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребёнка спасти не удалось.
"В настоящее время судоводитель задержан, ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
 
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