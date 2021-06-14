https://ria.ru/20210614/kater-1736953318.html

В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка

В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка - РИА Новости, 14.06.2021

В Москве задержали мужчину после гибели упавшего с катера ребенка

СК задержал мужчину, управлявшего катером в Москве, с которого упал и погиб мальчик, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:39

2021-06-14T15:39

2021-06-14T15:39

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. СК задержал мужчину, управлявшего катером в Москве, с которого упал и погиб мальчик, сообщается на сайте ведомства.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о смерти шестилетнего ребенка, упавшего с катера в Москве.Отмечается, что 13 июня мужчина на маломерном судне Centurion RI буксировал вейкбордиста по Москве-реке, ребенок находился на борту без спасательного жилета. По данным следствия, в ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребёнка спасти не удалось."В настоящее время судоводитель задержан, ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/proisshestvie-1736853630.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия