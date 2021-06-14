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Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин
Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин - РИА Новости, 14.06.2021
Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин
Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с президентом России Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:58
2021-06-14T16:58
2021-06-14T17:35
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с президентом России Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин, сообщил телеканал NBC News.Где проходил карантин, он не уточнил.Интервью Симмонса с Путиным было записано 11 июня.
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Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин
16:58 14.06.2021 (обновлено: 17:35 14.06.2021)
Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин