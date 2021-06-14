https://ria.ru/20210614/karantin-1736965435.html

Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин

Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин - РИА Новости, 14.06.2021

Журналист NBC перед интервью с Путиным прошел двухнедельный карантин

Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с президентом России Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:58

2021-06-14T16:58

2021-06-14T17:35

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Журналист NBC Кир Симмонс перед интервью с президентом России Владимиром Путиным прошел двухнедельный карантин, сообщил телеканал NBC News.Где проходил карантин, он не уточнил.Интервью Симмонса с Путиным было записано 11 июня.

https://ria.ru/20210612/putin-1736759015.html

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2021

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