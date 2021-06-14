https://ria.ru/20210614/italiya-1736944879.html

Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра

Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра - РИА Новости, 14.06.2021

Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра

Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:30

2021-06-14T14:30

2021-06-14T14:30

китай

малайзия

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/25133/90/251339000_0:0:300:169_1920x0_80_0_0_f48993c55545f6c10044197307d43bb3.jpg

РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание Giornale di Brescia.Окаменелая яичная скорлупа динозавра "в оправе" из горной породы попала на Апеннины из Малайзии в качестве покупки из интернет-магазина. Посылка поступила в Италию в сопровождении сомнительных документов – сертификат, как отмечает издание, был выдан несуществующим ведомством.Находку сделали сотрудники таможни аэропорта Орио-аль-Серио, которые уведомили о ней Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Ученые определили ископаемое как яйцо шунозавра – крупного растительноядного динозавра, жившего на территории современного Китая.Согласно сообщению Giornale di Brescia, получатель посылки отказался от нее. В отсутствие надлежащей сертификации археологическая ценность поступила в распоряжение итальянского государства и будет передана в экспозицию одного из музеев.

https://ria.ru/20200803/1575284517.html

китай

малайзия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, малайзия, италия, в мире