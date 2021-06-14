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Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра - РИА Новости, 14.06.2021
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра
Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:30
2021-06-14T14:30
2021-06-14T14:30
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РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание Giornale di Brescia.Окаменелая яичная скорлупа динозавра "в оправе" из горной породы попала на Апеннины из Малайзии в качестве покупки из интернет-магазина. Посылка поступила в Италию в сопровождении сомнительных документов – сертификат, как отмечает издание, был выдан несуществующим ведомством.Находку сделали сотрудники таможни аэропорта Орио-аль-Серио, которые уведомили о ней Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Ученые определили ископаемое как яйцо шунозавра – крупного растительноядного динозавра, жившего на территории современного Китая.Согласно сообщению Giornale di Brescia, получатель посылки отказался от нее. В отсутствие надлежащей сертификации археологическая ценность поступила в распоряжение итальянского государства и будет передана в экспозицию одного из музеев.
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китай, малайзия, италия, в мире
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра
Таможенники в Бергамо обнаружили окаменелую яичную скорлупу динозавра среди посылок