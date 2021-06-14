Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/italiya-1736944879.html
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра - РИА Новости, 14.06.2021
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра
Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:30
2021-06-14T14:30
китай
малайзия
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/25133/90/251339000_0:0:300:169_1920x0_80_0_0_f48993c55545f6c10044197307d43bb3.jpg
РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание Giornale di Brescia.Окаменелая яичная скорлупа динозавра "в оправе" из горной породы попала на Апеннины из Малайзии в качестве покупки из интернет-магазина. Посылка поступила в Италию в сопровождении сомнительных документов – сертификат, как отмечает издание, был выдан несуществующим ведомством.Находку сделали сотрудники таможни аэропорта Орио-аль-Серио, которые уведомили о ней Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Ученые определили ископаемое как яйцо шунозавра – крупного растительноядного динозавра, жившего на территории современного Китая.Согласно сообщению Giornale di Brescia, получатель посылки отказался от нее. В отсутствие надлежащей сертификации археологическая ценность поступила в распоряжение итальянского государства и будет передана в экспозицию одного из музеев.
https://ria.ru/20200803/1575284517.html
китай
малайзия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/25133/90/251339000_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_c177a299e50d7a37eba4346739ce5b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, малайзия, италия, в мире
Итальянская таможня нашла среди посылок яйцо динозавра
14:30 14.06.2021
 
© Gerald Grellet-Tinner/Lucas FiorelliЯйцо динозавра
Яйцо динозавра
© Gerald Grellet-Tinner/Lucas Fiorelli

Таможенники в Бергамо обнаружили окаменелую яичную скорлупу динозавра среди посылок

Читать ria.ru в
РИМ, 14 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба в аэропорту итальянского города Бергамо обнаружила яйцо динозавра среди посылок, предназначенных к ввозу в Италию, сообщает местное издание Giornale di Brescia.
Окаменелая яичная скорлупа динозавра "в оправе" из горной породы попала на Апеннины из Малайзии в качестве покупки из интернет-магазина. Посылка поступила в Италию в сопровождении сомнительных документов – сертификат, как отмечает издание, был выдан несуществующим ведомством.
Находку сделали сотрудники таможни аэропорта Орио-аль-Серио, которые уведомили о ней Управление археологии провинций Бергамо и Брешии. Ученые определили ископаемое как яйцо шунозавра – крупного растительноядного динозавра, жившего на территории современного Китая.
Согласно сообщению Giornale di Brescia, получатель посылки отказался от нее. В отсутствие надлежащей сертификации археологическая ценность поступила в распоряжение итальянского государства и будет передана в экспозицию одного из музеев.
Почтовые ящики в США - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 01:20
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
 
КитайМалайзияИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
Лента новостейМолния