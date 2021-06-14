https://ria.ru/20210614/iran-1736957186.html

Путин рассказал о планах сотрудничества с Ираном

Путин рассказал о планах сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 14.06.2021

Путин рассказал о планах сотрудничества с Ираном

Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:09

2021-06-14T16:09

2021-06-14T16:37

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

nbc

космос - риа наука

магатэ

франция

тегеран (город)

россия

владимир путин

иран

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что России есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере."У нас с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС, всё это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнерами по подготовке СВПД, где на определенном этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.Путин добавил, что у двух стран есть определенные программы, касающиеся обычного вооружения, "если до этого дойдет". Пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий ‒ это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк", - подчеркнул глава российского государства.Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году Ираном и "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция). Он предполагает снятие с Тегерана международных санкций в обмен на ограничение его ядерной программы как гарантии неполучения Ираном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.В 2019 году Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в стране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210612/putin-1736715540.html

https://ria.ru/20210601/sdelka-1735128695.html

франция

тегеран (город)

россия

иран

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), nbc, космос - риа наука, магатэ, франция, тегеран (город), россия, владимир путин, иран