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Эксперты рассказали, сколько россиян хотят взять вторую ипотеку
Эксперты рассказали, сколько россиян хотят взять вторую ипотеку - РИА Новости, 14.06.2021
Эксперты рассказали, сколько россиян хотят взять вторую ипотеку
Более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет намерены взять вторую ипотеку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:08
2021-06-14T09:08
ипотека
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет намерены взять вторую ипотеку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости."По данным исследования, 56% ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет хотели бы взять вторую ипотеку. Примерно треть (28%) из данной категории опрошенных готовы это сделать только после погашения первого кредита. Остальные рассчитывают оформить второй кредит до закрытия действующей ипотечной ссуды", - пишут эксперты.Более 60% заемщиков рассматривают такой вариант для улучшения жилищных условий - площади, класса недвижимости или местоположения покупаемого жилья. Около 17% россиян хотят использовать еще одно жилье для аренды, а 14% граждан готовы предоставить второе жилье для проживания родственников. Остальные не определились с целью использования еще одного объекта недвижимости.Более двух третей решительно настроенных на вторую ипотеку (69%) рассматривают покупку квартиры в городе проживания, 13% - загородные дома, 10% - апартаменты, примерно 8% граждан хотели бы приобрести недвижимость за рубежом.Около 23% респондентов не исключают возможность приобретения еще одного жилья в кредит. Более 70% из этой категории участников исследования готовы рассматривать такую возможность при условии снижения цен на недвижимость.Остальные участники исследования (21%) не собираются оформлять еще один кредит на покупку жилья ни при каких обстоятельствах. Более 75% из них считают второй кредит на жилье слишком обременительным для личного бюджета. Примерно 22% уверены, что недвижимость и ставки по ипотеке не станут более выгодными, у 3% нет рационального обоснования своего нежелания брать вторую ипотеку.Компания провела исследование в июне, в нем приняло участие 3700 совершеннолетних россиян во всех регионах страны.
https://ria.ru/20210613/ipoteka-1736826911.html
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ипотека, общество
Эксперты рассказали, сколько россиян хотят взять вторую ипотеку
09:08 14.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоэтажные жилые дома в Москве
Многоэтажные жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Более половины российских заемщиков хотят взять вторую ипотеку, узнали эксперты Online-Ipoteka

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет намерены взять вторую ипотеку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования, 56% ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет хотели бы взять вторую ипотеку. Примерно треть (28%) из данной категории опрошенных готовы это сделать только после погашения первого кредита. Остальные рассчитывают оформить второй кредит до закрытия действующей ипотечной ссуды", - пишут эксперты.
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Более 60% заемщиков рассматривают такой вариант для улучшения жилищных условий - площади, класса недвижимости или местоположения покупаемого жилья. Около 17% россиян хотят использовать еще одно жилье для аренды, а 14% граждан готовы предоставить второе жилье для проживания родственников. Остальные не определились с целью использования еще одного объекта недвижимости.
Более двух третей решительно настроенных на вторую ипотеку (69%) рассматривают покупку квартиры в городе проживания, 13% - загородные дома, 10% - апартаменты, примерно 8% граждан хотели бы приобрести недвижимость за рубежом.
Около 23% респондентов не исключают возможность приобретения еще одного жилья в кредит. Более 70% из этой категории участников исследования готовы рассматривать такую возможность при условии снижения цен на недвижимость.
Остальные участники исследования (21%) не собираются оформлять еще один кредит на покупку жилья ни при каких обстоятельствах. Более 75% из них считают второй кредит на жилье слишком обременительным для личного бюджета. Примерно 22% уверены, что недвижимость и ставки по ипотеке не станут более выгодными, у 3% нет рационального обоснования своего нежелания брать вторую ипотеку.
Компания провела исследование в июне, в нем приняло участие 3700 совершеннолетних россиян во всех регионах страны.
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