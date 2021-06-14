https://ria.ru/20210614/germaniya-1736947611.html
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений - РИА Новости, 14.06.2021
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений
В Берлине упорно работают над урегулированием конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей, со стороны Москвы есть недоработки, говорится в ответе... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:53
2021-06-14T14:53
2021-06-14T14:53
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БЕРЛИН, 14 июн – РИА Новости. В Берлине упорно работают над урегулированием конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей, со стороны Москвы есть недоработки, говорится в ответе правительства Германии на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге."Правительство Германии продолжает упорно работать над тем, чтобы конфликт между Россией и Украиной был урегулирован на основе минских договоренностей. Это также означает, что федеральное правительство призывает все стороны выполнять минские договоренности, в том числе в рамках нормандского формата", - говорится в документе.В ответе на парламентский запрос указано, что правительство "по-прежнему сталкивается с серьезными недоработками, особенно с российской стороны, в выполнении обязательств, взятых в соответствии с минскими договоренностями".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210611/lnr-1736693251.html
https://ria.ru/20210610/poroshenko-1736546308.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, германия, украина, в мире
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений
В правительстве Германии заявили о "недоработках" Москвы в выполнении Минских соглашений