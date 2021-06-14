Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/germaniya-1736947611.html
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений - РИА Новости, 14.06.2021
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений
В Берлине упорно работают над урегулированием конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей, со стороны Москвы есть недоработки, говорится в ответе... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:53
2021-06-14T14:53
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151896/46/1518964610_183:0:1630:814_1920x0_80_0_0_2cf172763545719f6d6a44e77b3177aa.jpg
БЕРЛИН, 14 июн – РИА Новости. В Берлине упорно работают над урегулированием конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей, со стороны Москвы есть недоработки, говорится в ответе правительства Германии на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге."Правительство Германии продолжает упорно работать над тем, чтобы конфликт между Россией и Украиной был урегулирован на основе минских договоренностей. Это также означает, что федеральное правительство призывает все стороны выполнять минские договоренности, в том числе в рамках нормандского формата", - говорится в документе.В ответе на парламентский запрос указано, что правительство "по-прежнему сталкивается с серьезными недоработками, особенно с российской стороны, в выполнении обязательств, взятых в соответствии с минскими договоренностями".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210611/lnr-1736693251.html
https://ria.ru/20210610/poroshenko-1736546308.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151896/46/1518964610_165:0:1364:899_1920x0_80_0_0_0d6b0a0eea84b8a76b43904ae017ac0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, германия, украина, в мире
В Берлине указали на "недоработки" Москвы в выполнении Минских соглашений
14:53 14.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

В правительстве Германии заявили о "недоработках" Москвы в выполнении Минских соглашений

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 июн – РИА Новости. В Берлине упорно работают над урегулированием конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей, со стороны Москвы есть недоработки, говорится в ответе правительства Германии на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
"Правительство Германии продолжает упорно работать над тем, чтобы конфликт между Россией и Украиной был урегулирован на основе минских договоренностей. Это также означает, что федеральное правительство призывает все стороны выполнять минские договоренности, в том числе в рамках нормандского формата", - говорится в документе.
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 19:49
В ЛНР призвали гарантов Минских соглашений повлиять на Киев
В ответе на парламентский запрос указано, что правительство "по-прежнему сталкивается с серьезными недоработками, особенно с российской стороны, в выполнении обязательств, взятых в соответствии с минскими договоренностями".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 21:42
Порошенко призвал заменить Минские соглашения
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
Лента новостейМолния