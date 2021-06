У группы Garbage вышел новый студийный альбом "No gods no masters"

https://ria.ru/20210614/garbage-1736631200.html

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники американской рок-группы Garbage представили в Сети седьмой студийный альбом "No gods no masters".По словам фронтвумен Ширли Мэнсон, вместе с остальными музыкантами Garbage она попыталась понять, насколько поразительным и сумасшедшим стал мир, в котором все недавно оказались. "Это та запись, которую мы чувствовали и понимали, что должны были сделать именно в это время", — отметила она. В альбом, состоящий из двух частей, вошло 19 брутальных треков, в которых Garbage экспериментируют со сложной музыкальной "архитектурой". В композициях музыканты делают то бурные звуковые "водовороты", как например в "Time will destroy everything", то проникновенные мелодии, дополненные пронзительным вокалом Ширли Мэнсон, как в "This city will kill you". Этот релиз стал первым для группы за последние пять лет. Предыдущий студийник Garbage, получивший название "Strange little birds" был представлен в 2016 году.

