https://ria.ru/20210614/garbage-1736631200.html
У группы Garbage вышел новый студийный альбом "No gods no masters"
У группы Garbage вышел новый студийный альбом "No gods no masters" - РИА Новости, 14.06.2021
У группы Garbage вышел новый студийный альбом "No gods no masters"
Участники американской рок-группы Garbage представили в Сети седьмой студийный альбом "No gods no masters". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T00:50
2021-06-14T00:50
2021-06-14T00:50
ширли мэнсон
культура
музыка
новости культуры
garbage
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники американской рок-группы Garbage представили в Сети седьмой студийный альбом "No gods no masters".По словам фронтвумен Ширли Мэнсон, вместе с остальными музыкантами Garbage она попыталась понять, насколько поразительным и сумасшедшим стал мир, в котором все недавно оказались. "Это та запись, которую мы чувствовали и понимали, что должны были сделать именно в это время", — отметила она. В альбом, состоящий из двух частей, вошло 19 брутальных треков, в которых Garbage экспериментируют со сложной музыкальной "архитектурой". В композициях музыканты делают то бурные звуковые "водовороты", как например в "Time will destroy everything", то проникновенные мелодии, дополненные пронзительным вокалом Ширли Мэнсон, как в "This city will kill you". Этот релиз стал первым для группы за последние пять лет. Предыдущий студийник Garbage, получивший название "Strange little birds" был представлен в 2016 году.
https://ria.ru/20210523/albom-1733306915.html
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ширли мэнсон, музыка, новости культуры, garbage
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники американской рок-группы Garbage представили в Сети седьмой студийный альбом "No gods no masters".
По словам фронтвумен Ширли Мэнсон, вместе с остальными музыкантами Garbage она попыталась понять, насколько поразительным и сумасшедшим стал мир, в котором все недавно оказались. "Это та запись, которую мы чувствовали и понимали, что должны были сделать именно в это время", — отметила она.
"Это наша седьмая пластинка, и эта цифра повлияла на ДНК ее содержания: семь добродетелей, семь печалей и семь смертных грехов", — добавила Мэнсон.
В альбом, состоящий из двух частей, вошло 19 брутальных треков, в которых Garbage экспериментируют со сложной музыкальной "архитектурой". В композициях музыканты делают то бурные звуковые "водовороты", как например в "Time will destroy everything", то проникновенные мелодии, дополненные пронзительным вокалом Ширли Мэнсон, как в "This city will kill you".
Этот релиз стал первым для группы за последние пять лет. Предыдущий студийник Garbage, получивший название "Strange little birds" был представлен в 2016 году.