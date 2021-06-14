https://ria.ru/20210614/frantsiya-1736927248.html
В пригороде Руана из-за разборок между бандами погиб подросток
В пригороде Руана из-за разборок между бандами погиб подросток - РИА Новости, 14.06.2021
В пригороде Руана из-за разборок между бандами погиб подросток
Шестнадцатилетний подросток погиб в воскресенье вечером в результате разборок между бандами в городе Соттевиль-ле-Руан во французском регионе Нормандия,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:15
2021-06-14T11:15
2021-06-14T11:15
нормандия
в мире
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб в воскресенье вечером в результате разборок между бандами в городе Соттевиль-ле-Руан во французском регионе Нормандия, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора.По словам прокурора Паскаля Праша, около 22.00 по местному времени (23.00 мск) местные жители предупредили полицию о драке, в которой участвовало около 50 человек. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили тело молодого человека 2004 года рождения со следами нескольких ранений. Было начато расследование по факту умышленного убийства.
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нормандия, в мире
В пригороде Руана из-за разборок между бандами погиб подросток
Из-за разборок между бандами в городе Соттевиль-ле-Руан погиб шестнадцатилетний подросток