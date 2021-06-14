https://ria.ru/20210614/elektroenergiya-1736948875.html
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 14.06.2021
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:03
2021-06-14T15:03
2021-06-14T15:13
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728377390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8554de8ff7eb3b05efe61d2d426fd712.jpg
СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго.Днем в понедельник больше половины Абхазии осталось без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингурской ГЭС."Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", - сказал представитель пресс-службы.Также уточняется, что авария, из-за которой были остановлены генераторы, ликвидирована.Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.
https://ria.ru/20210614/avariya-1736939277.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728377390_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08267206942140eabb9a3f6582cbdae9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии
15:03 14.06.2021 (обновлено: 15:13 14.06.2021)
"Черноморэнерго" сообщило о восстановлении подачи электроэнергии в Абхазии