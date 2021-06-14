https://ria.ru/20210614/elektroenergiya-1736948875.html

В Абхазии восстановили подачу электроэнергии

В Абхазии восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 14.06.2021

В Абхазии восстановили подачу электроэнергии

Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:03

2021-06-14T15:03

2021-06-14T15:13

абхазия

в мире

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СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго.Днем в понедельник больше половины Абхазии осталось без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингурской ГЭС."Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", - сказал представитель пресс-службы.Также уточняется, что авария, из-за которой были остановлены генераторы, ликвидирована.Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.

https://ria.ru/20210614/avariya-1736939277.html

абхазия

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