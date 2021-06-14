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В Абхазии восстановили подачу электроэнергии
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 14.06.2021
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:03
2021-06-14T15:13
абхазия
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СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго.Днем в понедельник больше половины Абхазии осталось без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингурской ГЭС."Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", - сказал представитель пресс-службы.Также уточняется, что авария, из-за которой были остановлены генераторы, ликвидирована.Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.
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абхазия, в мире
В Абхазии восстановили подачу электроэнергии
15:03 14.06.2021 (обновлено: 15:13 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Черноморэнерго" сообщило о восстановлении подачи электроэнергии в Абхазии

Читать ria.ru в
СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Подача электроэнергии в Абхазии восстановлена, сообщили РИА Новости в РУП Черноморэнерго.
Днем в понедельник больше половины Абхазии осталось без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингурской ГЭС.
"Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", - сказал представитель пресс-службы.
Также уточняется, что авария, из-за которой были остановлены генераторы, ликвидирована.
Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.
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Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
 
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