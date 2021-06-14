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Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги
Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги - РИА Новости, 14.06.2021
Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги
Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. В этом году он проходит под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:00
2021-06-14T08:00
2021-06-14T08:00
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всемирный день донора крови
здравоохранение
общество
донорство
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Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. В этом году он проходит под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". По данным ВОЗ, ежегодно требуется около 130 миллионов единиц крови, а собрать удается только чуть более 80 миллионов. Смотрите в инфографике ria.ru, кто может стать донором в России, а также что нужно делать до и после забора биологического материала.
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РИА Новости
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РИА Новости
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инфографика, россия, всемирный день донора крови, здравоохранение, общество, донорство