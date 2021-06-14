https://ria.ru/20210614/donorstvo-1736904295.html

Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги

Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги - РИА Новости, 14.06.2021

Донорство крови: противопоказания, подготовка и дальнейшие шаги

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. В этом году он проходит под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:00

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инфографика

россия

всемирный день донора крови

здравоохранение

общество

донорство

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Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. В этом году он проходит под девизом "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". По данным ВОЗ, ежегодно требуется около 130 миллионов единиц крови, а собрать удается только чуть более 80 миллионов. Смотрите в инфографике ria.ru, кто может стать донором в России, а также что нужно делать до и после забора биологического материала.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, россия, всемирный день донора крови, здравоохранение, общество, донорство