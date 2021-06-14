https://ria.ru/20210614/donbass-1736995429.html

В Донбассе подорвались двое украинских военных

В Донбассе подорвались двое украинских военных - РИА Новости, 14.06.2021

В Донбассе подорвались двое украинских военных

Двое украинских военнослужащих в Донбассе получили травмы из-за взрыва, сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:39

2021-06-14T21:39

2021-06-14T22:00

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КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих в Донбассе получили травмы из-за взрыва, сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.Обоих военнослужащих госпитализировали, один находится в удовлетворительном состоянии, второй — в состоянии средней тяжести.На месте работают представители воинской части, обстоятельства происшествия выясняются.В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, требующие полного запрета на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи линии соприкосновения. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/donbass-1736877491.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире