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Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин
Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин
Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это, заявил в интервью телеканалу NBC президент... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:42
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ситуация в днр и лнр
nbc
донбасс
владимир путин
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это, заявил в интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин."Украина постоянно подтаскивала, да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - приводятся слова президента из интервью на сайте Кремля.
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ситуация в днр и лнр, nbc, донбасс, владимир путин, украина, в мире
Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин
19:42 14.06.2021 (обновлено: 23:53 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил, что Украина продолжает подтаскивать военную технику в район конфликта в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это, заявил в интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин.
"Украина постоянно подтаскивала, да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - приводятся слова президента из интервью на сайте Кремля.
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