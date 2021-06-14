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Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин
Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин
Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это, заявил в интервью телеканалу NBC президент... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:42
2021-06-14T19:42
2021-06-14T23:53
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это, заявил в интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин."Украина постоянно подтаскивала, да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - приводятся слова президента из интервью на сайте Кремля.
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, nbc, донбасс, владимир путин, украина, в мире
Украина продолжает подтаскивать военную технику в Донбасс, заявил Путин
19:42 14.06.2021 (обновлено: 23:53 14.06.2021)
Путин заявил, что Украина продолжает подтаскивать военную технику в район конфликта в Донбассе