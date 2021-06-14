https://ria.ru/20210614/dengi-1736915536.html

Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы

Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы - РИА Новости, 14.06.2021

Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы

Три четверти россиян поддерживают идею выделять определенный бюджет на карманные деньги для своих детей, большинство родителей считает оптимальной суммой на... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:12

2021-06-14T08:12

2021-06-14T08:31

россия

деньги

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Три четверти россиян поддерживают идею выделять определенный бюджет на карманные деньги для своих детей, большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 74% опрошенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязательным", - выяснили эксперты.Большинство родителей (45%) считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, еще 19% - от 250 до 500 рублей. Каждый десятый россиянин готов выделить ребенку до 750 рублей в неделю, около 13% - до 1000 рублей, а 12% - свыше 1000 рублей.Около 56% родителей в курсе, на что их ребенок тратит карманные расходы: 33% знают, что их ребенок покупает на свои личные сбережения "вкусняшки", а 23% - что откладывает на крупную покупку.Остальные же россияне считают, что им не обязательно вникать в личный бюджет своего ребенка: из них 23% делают это осознанно, чтобы приучить к самостоятельности, а 21% не интересуются целями детских трат в принципе.Более половины взрослых россиян (51%) сообщили, что им в детстве выделяли карманные деньги, остальные 49% опрошенных отметили, что у них личных денег не было.Банк проводил опрос в июне по репрезентативной выборке среди 1553 россиян старше 18 лет в городах с населением более 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20210325/opros-1602881659.html

https://ria.ru/20210319/studenty-1601922998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, деньги, общество