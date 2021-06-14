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Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы - РИА Новости, 14.06.2021
Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
Три четверти россиян поддерживают идею выделять определенный бюджет на карманные деньги для своих детей, большинство родителей считает оптимальной суммой на... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:12
2021-06-14T08:12
2021-06-14T08:31
россия
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общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Три четверти россиян поддерживают идею выделять определенный бюджет на карманные деньги для своих детей, большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 74% опрошенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязательным", - выяснили эксперты.Большинство родителей (45%) считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, еще 19% - от 250 до 500 рублей. Каждый десятый россиянин готов выделить ребенку до 750 рублей в неделю, около 13% - до 1000 рублей, а 12% - свыше 1000 рублей.Около 56% родителей в курсе, на что их ребенок тратит карманные расходы: 33% знают, что их ребенок покупает на свои личные сбережения "вкусняшки", а 23% - что откладывает на крупную покупку.Остальные же россияне считают, что им не обязательно вникать в личный бюджет своего ребенка: из них 23% делают это осознанно, чтобы приучить к самостоятельности, а 21% не интересуются целями детских трат в принципе.Более половины взрослых россиян (51%) сообщили, что им в детстве выделяли карманные деньги, остальные 49% опрошенных отметили, что у них личных денег не было.Банк проводил опрос в июне по репрезентативной выборке среди 1553 россиян старше 18 лет в городах с населением более 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20210325/opros-1602881659.html
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россия, деньги, общество
Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:12 14.06.2021 (обновлено: 08:31 14.06.2021)
Большинство россиян поддерживают идею выделять карманные деньги детям, узнал "Росгосстрах банк"
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Три четверти россиян поддерживают идею выделять определенный бюджет на карманные деньги
для своих детей, большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 74% опрошенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязательным", - выяснили эксперты.
Большинство родителей (45%) считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 рублей в неделю, еще 19% - от 250 до 500 рублей. Каждый десятый россиянин готов выделить ребенку до 750 рублей в неделю, около 13% - до 1000 рублей, а 12% - свыше 1000 рублей.
Около 56% родителей в курсе, на что их ребенок тратит карманные расходы: 33% знают, что их ребенок покупает на свои личные сбережения "вкусняшки", а 23% - что откладывает на крупную покупку.
Остальные же россияне считают, что им не обязательно вникать в личный бюджет своего ребенка: из них 23% делают это осознанно, чтобы приучить к самостоятельности, а 21% не интересуются целями детских трат в принципе.
Более половины взрослых россиян (51%) сообщили, что им в детстве выделяли карманные деньги, остальные 49% опрошенных отметили, что у них личных денег не было.
Банк проводил опрос в июне по репрезентативной выборке среди 1553 россиян старше 18 лет в городах с населением более 1 миллиона человек.