https://ria.ru/20210614/chinovnik-1736948980.html
Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии
Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии - РИА Новости, 14.06.2021
Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии
На северо-западе Москвы задержали мужчину, бегавшего по территории жилого комплекса "Алые паруса" в неадекватном состоянии, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:04
2021-06-14T15:04
2021-06-14T22:02
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На северо-западе Москвы задержали мужчину, бегавшего по территории жилого комплекса "Алые паруса" в неадекватном состоянии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.По предварительным данным, им оказался директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев."Инцидент произошел рано утром. <...> В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение", — сказал собеседник агентства.Официальной информацией о данном инциденте и комментариями ведомств РИА Новости пока не располагает.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва, происшествия
Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии
15:04 14.06.2021 (обновлено: 22:02 14.06.2021)
Источник сообщил, что в Москве задержали чиновника Минфина в "неадекватном состоянии"