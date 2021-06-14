https://ria.ru/20210614/chinovnik-1736948980.html

Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии

Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии - РИА Новости, 14.06.2021

Источник сообщил о задержании чиновника Минфина в неадекватном состоянии

На северо-западе Москвы задержали мужчину, бегавшего по территории жилого комплекса "Алые паруса" в неадекватном состоянии, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:04

2021-06-14T15:04

2021-06-14T22:02

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На северо-западе Москвы задержали мужчину, бегавшего по территории жилого комплекса "Алые паруса" в неадекватном состоянии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.По предварительным данным, им оказался директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев."Инцидент произошел рано утром. <...> В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение", — сказал собеседник агентства.Официальной информацией о данном инциденте и комментариями ведомств РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210212/dagestan-1597183996.html

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва, происшествия