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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210614/bitkoin-1736920924.html
Эксперт предсказал рост курса биткоина
Эксперт предсказал рост курса биткоина - РИА Новости, 14.06.2021
Эксперт предсказал рост курса биткоина
Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:11
2021-06-14T10:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
ракиб
илон маск
биткоин
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин."Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал постепенно подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может подойти к отметке в 41 тысячу долларов за монету", - сказал эксперт."Начавшаяся в конце мая относительная стабилизация крипторынка не слишком выгодна спекулянтам, играющим на волатильности. Для этого даже не всегда надо что-то вкладывать - достаточно просто взбодрить ситуацию оптимизмом, к примеру, новыми заявлениями (главы Tesla Илона) Маска о возможности возобновления продаж (автомобилей) Tesla за биткоины, но при этом хорошо подвешивая ситуацию сомнениями в экологичености главной криптовалюты", - отметил Панушкин.Ранее в понедельник Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной."Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были "тестовые" продажи для проверки ликвидности рынка. Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков…" - рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал"."В данный момент мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления: 43 тысячи долларов, 47 тысяч - и сил на их тестирования у "быков" нет", - добавил он.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.43 мск цена биткоина растет на 11,84% за последние сутки, до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.
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цены на нефть, ракиб, илон маск, биткоин, tesla motors, экономика
Эксперт предсказал рост курса биткоина
10:11 14.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастник конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW
Участник конференции в одной из выставочных зон CryptoEvent RIW - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор Центра "Социома" предсказал рост курса биткоина к вечеру понедельника

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Курс биткоина к вечеру понедельника может составить 41 тысячу долларов за монету, но после возможна отрицательная коррекция, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Найдя относительно стабильный коридор, психологический фон крипторынка начал постепенно подталкивать биржевой курс биткоина вверх. К концу дня 14 июня он вполне может подойти к отметке в 41 тысячу долларов за монету", - сказал эксперт.
"Начавшаяся в конце мая относительная стабилизация крипторынка не слишком выгодна спекулянтам, играющим на волатильности. Для этого даже не всегда надо что-то вкладывать - достаточно просто взбодрить ситуацию оптимизмом, к примеру, новыми заявлениями (главы Tesla Илона) Маска о возможности возобновления продаж (автомобилей) Tesla за биткоины, но при этом хорошо подвешивая ситуацию сомнениями в экологичености главной криптовалюты", - отметил Панушкин.
Ранее в понедельник Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.
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"Оказывается, Tesla продала 10% своих биткоинов, но это были "тестовые" продажи для проверки ликвидности рынка. Судьба покупателей биткоина во многом зависит от твитов Илона Маска и от аналитиков…" - рассказал Андрей Верников из "Универ Капитал".
"В данный момент мы видим, что на графике есть ключевые сопротивления: 43 тысячи долларов, 47 тысяч - и сил на их тестирования у "быков" нет", - добавил он.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.43 мск цена биткоина растет на 11,84% за последние сутки, до 39,318 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 11,82% и стоит 39,305 тысячи долларов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьРАКИБИлон МаскБиткоинTesla motorsЭкономика
 
 
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