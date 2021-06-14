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Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами - РИА Новости, 14.06.2021
Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T06:24
2021-06-14T06:24
2021-06-14T06:24
илон маск
биткоин
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск.В мае американская компания Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.Стоимость биткоина превысила отметку 39 тысяч долларов на фоне этого заявления, рост составил примерно 10%.Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года.
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илон маск, биткоин, tesla motors, экономика
Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
Tesla станет принимать оплату биткоинами, когда валюта станет более экологичной