https://ria.ru/20210614/bitkoin-1736912883.html

Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами

Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами - РИА Новости, 14.06.2021

Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T06:24

2021-06-14T06:24

2021-06-14T06:24

илон маск

биткоин

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск.В мае американская компания Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.Стоимость биткоина превысила отметку 39 тысяч долларов на фоне этого заявления, рост составил примерно 10%.Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/bitkoin-1736468309.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, биткоин, tesla motors, экономика