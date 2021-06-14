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Союзное государство
https://ria.ru/20210614/belorussiya-1736936120.html
Отношения с Россией не имеют аналогов, считают в парламенте Белоруссии
Отношения с Россией не имеют аналогов, считают в парламенте Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2021
Отношения с Россией не имеют аналогов, считают в парламенте Белоруссии
Близкие дружественные отношения между Белоруссией и Россией не имеют аналогов в мире, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии (Совета... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:01
2021-06-14T13:07
союзное государство
наталья кочанова
россия
евгений лукьянов
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Близкие дружественные отношения между Белоруссией и Россией не имеют аналогов в мире, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики Национального собрания) Наталья Кочанова."Что можно сказать про отношения Беларуси и России? Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все то, что характеризует очень близких и добрых друзей", - сказала Кочанова во время встречи с послом России в Белоруссии Евгением Лукьяновым. Ее слова приводит в понедельник Sputnik Беларусь."С другой стороны, конечно, нет предела совершенству. И нам придется еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые у нас есть, мы решали более эффективно на благо наших народов и наших стран", - продолжила Кочанова.Спикер подчеркнула, что Белоруссия очень высоко ценит тот политический диалог, который складывается между нашими странами и президентами. "Наши премьер-министры сотрудничают очень плодотворно и тесно. Наши правительства работают достаточно успешно, в интеграционных структурах мы поддерживаем друг друга. Это тоже очень важно, особенно в этот непростой период для наших стран. Когда есть надежное плечо брата, соратника - это очень важно", - сказала она. Кочанова также отметила очень добрые парламентские отношения между странами.Она выразила благодарность России за поддержку в борьбе с COVID-19, в поставке и производстве вакцины. Спикер отметила важность того, чтобы в полной мере возобновилось сообщение между странами, нарушенное из-за коронавируса. По словам спикера, Россия - стратегический партнер, с которым в Белоруссии готовы к сотрудничеству по всем направлениям. "В прошлом году из-за пандемии просел товарооборот. В этом году уже есть рост ", - добавила она.В свою очередь посол РФ в Белоруссии отметил, что две страны не забывают свою историю. "Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия. Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу ", - сказал Лукьянов. По его словам, "вместе мы сильны, а поодиночке слабее"."Нам не нужно обострение, санкции, внутреннее давление и все остальное. Наша задача, как и у любого нормального государства, - обеспечение достойного социально-экономического положения наших граждан. Это фундамент безопасности каждого государства", - добавил он, говоря о ситуации на мировой арене.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210610/posol-1736443222.html
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наталья кочанова, россия, евгений лукьянов, белоруссия, в мире
Отношения с Россией не имеют аналогов, считают в парламенте Белоруссии
13:01 14.06.2021 (обновлено: 13:07 14.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Отношения с Россией не имеют аналогов, заявила глава верхней палаты парламента Белоруссии

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Близкие дружественные отношения между Белоруссией и Россией не имеют аналогов в мире, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики Национального собрания) Наталья Кочанова.
"Что можно сказать про отношения Беларуси и России? Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все то, что характеризует очень близких и добрых друзей", - сказала Кочанова во время встречи с послом России в Белоруссии Евгением Лукьяновым. Ее слова приводит в понедельник Sputnik Беларусь.
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"С другой стороны, конечно, нет предела совершенству. И нам придется еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые у нас есть, мы решали более эффективно на благо наших народов и наших стран", - продолжила Кочанова.
Спикер подчеркнула, что Белоруссия очень высоко ценит тот политический диалог, который складывается между нашими странами и президентами. "Наши премьер-министры сотрудничают очень плодотворно и тесно. Наши правительства работают достаточно успешно, в интеграционных структурах мы поддерживаем друг друга. Это тоже очень важно, особенно в этот непростой период для наших стран. Когда есть надежное плечо брата, соратника - это очень важно", - сказала она. Кочанова также отметила очень добрые парламентские отношения между странами.
Она выразила благодарность России за поддержку в борьбе с COVID-19, в поставке и производстве вакцины. Спикер отметила важность того, чтобы в полной мере возобновилось сообщение между странами, нарушенное из-за коронавируса. По словам спикера, Россия - стратегический партнер, с которым в Белоруссии готовы к сотрудничеству по всем направлениям. "В прошлом году из-за пандемии просел товарооборот. В этом году уже есть рост ", - добавила она.
В свою очередь посол РФ в Белоруссии отметил, что две страны не забывают свою историю. "Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия. Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу ", - сказал Лукьянов. По его словам, "вместе мы сильны, а поодиночке слабее".
"Нам не нужно обострение, санкции, внутреннее давление и все остальное. Наша задача, как и у любого нормального государства, - обеспечение достойного социально-экономического положения наших граждан. Это фундамент безопасности каждого государства", - добавил он, говоря о ситуации на мировой арене.
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Союзное государствоНаталья КочановаРоссияЕвгений ЛукьяновБелоруссияВ мире
 
 
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