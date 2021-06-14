Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/bayden-1736999452.html
Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать
Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать - РИА Новости, 14.06.2021
Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать
Президент США Джо Байден заявил, что ясно даст понять президенту России Владимиру Путину, что у стран есть области для сотрудничества, но есть и красные линии,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:51
2021-06-14T23:18
нато
женева (город)
в мире
россия
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_80b55ba30aea67b92abc0000a41f4b32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ясно даст понять президенту России Владимиру Путину, что у стран есть области для сотрудничества, но есть и красные линии, которые нельзя пересекать."Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом …, то мы ответим на это", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе."В областях, где у нас нет согласия, мы должны четко обозначить красные линии", - добавил он. Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.Между тем американский лидер заявил, что "в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником".Саммит РФ-США пройдет в Женеве 16 июня. Он станет первой встречей двух лидеров после избрания Байдена на президентский пост.
https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html
https://ria.ru/20210614/bayden-1736999767.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4a23c14a45e4a2e753351e5ab42ac560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, женева (город), в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша
Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать
22:51 14.06.2021 (обновлено: 23:18 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Байден хочет дать понять Путину, что есть красные линии, которые нельзя пересекать

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ясно даст понять президенту России Владимиру Путину, что у стран есть области для сотрудничества, но есть и красные линии, которые нельзя пересекать.
"Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом …, то мы ответим на это", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 08:00
Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
"В областях, где у нас нет согласия, мы должны четко обозначить красные линии", - добавил он. Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.
Между тем американский лидер заявил, что "в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником".
Саммит РФ-США пройдет в Женеве 16 июня. Он станет первой встречей двух лидеров после избрания Байдена на президентский пост.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 22:54
Байден считает, что встреча с Путиным "соответствует моменту"
 
НАТОЖенева (город)В миреРоссияДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
07:19В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
Лента новостейМолния