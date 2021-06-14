https://ria.ru/20210614/bayden-1736999452.html

Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать

Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать - РИА Новости, 14.06.2021

Байден хочет сказать Путину о красных линиях, которые нельзя пересекать

Президент США Джо Байден заявил, что ясно даст понять президенту России Владимиру Путину, что у стран есть области для сотрудничества, но есть и красные линии,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:51

2021-06-14T22:51

2021-06-14T23:18

нато

женева (город)

в мире

россия

джо байден

владимир путин

сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ясно даст понять президенту России Владимиру Путину, что у стран есть области для сотрудничества, но есть и красные линии, которые нельзя пересекать."Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом …, то мы ответим на это", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе."В областях, где у нас нет согласия, мы должны четко обозначить красные линии", - добавил он. Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.Между тем американский лидер заявил, что "в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником".Саммит РФ-США пройдет в Женеве 16 июня. Он станет первой встречей двух лидеров после избрания Байдена на президентский пост.

https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999767.html

женева (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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