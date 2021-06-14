https://ria.ru/20210614/bayden-1736999194.html

Байден заявил, что все лидеры НАТО поблагодарили его за встречу с Путиным

Байден заявил, что все лидеры НАТО поблагодарили его за встречу с Путиным - РИА Новости, 14.06.2021

Байден заявил, что все лидеры НАТО поблагодарили его за встречу с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что встречу с российским президентом Владимиром Путиным сейчас поддержали все, с кем он провел переговоры в ходе саммита НАТО. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:49

2021-06-14T22:49

2021-06-14T23:08

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИИ Новости. Президент США Джо Байден заявил, что встречу с российским президентом Владимиром Путиным сейчас поддержали все, с кем он провел переговоры в ходе саммита НАТО."Большинство и даже все, с кем я говорил (в ходе саммита), а это 10 или 12 лидеров, поблагодарили и сказали, что рады, что я буду встречаться с ним", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник саммита НАТО. По словам президента США, он считает, что проведение саммита своевременно.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.По итогам саммита его участники подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе утвердили решение о создании механизма для развития оборонных технологий и внедрения инноваций, а также укрепления технологического сотрудничества союзников, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. По итогам саммита лидеры страны НАТО также отметили, что договариваются о создании Фонда инноваций НАТО для оказания поддержки начинающим компаниям, работающим над развивающимися и прорывными технологиями двойного назначения в областях, имеющих ключевое значение для безопасности государств-членов".

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999900.html

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китай

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