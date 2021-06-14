Байден заявил, что все лидеры НАТО поблагодарили его за встречу с Путиным
22:49 14.06.2021 (обновлено: 23:08 14.06.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании
Байден заявил, что все лидеры НАТО поблагодарили его за встречу Путиным сейчас
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИИ Новости. Президент США Джо Байден заявил, что встречу с российским президентом Владимиром Путиным сейчас поддержали все, с кем он провел переговоры в ходе саммита НАТО.
"Большинство и даже все, с кем я говорил (в ходе саммита), а это 10 или 12 лидеров, поблагодарили и сказали, что рады, что я буду встречаться с ним", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник саммита НАТО. По словам президента США, он считает, что проведение саммита своевременно.
Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
По итогам саммита его участники подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе утвердили решение о создании механизма для развития оборонных технологий и внедрения инноваций, а также укрепления технологического сотрудничества союзников, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. По итогам саммита лидеры страны НАТО также отметили, что договариваются о создании Фонда инноваций НАТО для оказания поддержки начинающим компаниям, работающим над развивающимися и прорывными технологиями двойного назначения в областях, имеющих ключевое значение для безопасности государств-членов".