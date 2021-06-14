https://ria.ru/20210614/bayden-1736938518.html

Байден прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите

Байден прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите - РИА Новости, 14.06.2021

Байден прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите

Президент США Джо Байден в понедельник прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите, генсек альянса Йенс Столтенберг в приветственном слове вновь отметил... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:31

2021-06-14T13:31

2021-06-14T13:59

россия

владимир путин

европа

йенс столтенберг

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джо байден

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите, генсек альянса Йенс Столтенберг в приветственном слове вновь отметил важность консультаций союзников перед встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."На сегодняшней встрече будет открыта новая глава в трансатлантическом сотрудничестве, мы обсудим большой круг вопросов, включая Россию… Я думаю, что лидеры альянса проведут консультации с вами перед встречей с президентом Путиным… Мы договоримся об амбициозной повестке НАТО-2030 для будущего НАТО. Для этого нам необходимо больше инвестиций. Сильная НАТО отвечает интересам как Европы, так для Америки", - сказал Столтенберг.

https://ria.ru/20210614/bayden-1736907906.html

россия

европа

сша

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россия, владимир путин, европа, йенс столтенберг, сша, нато, джо байден, в мире