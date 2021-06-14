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В Белом доме рассказали, что Байден планирует обсудить с Эрдоганом
В Белом доме рассказали, что Байден планирует обсудить с Эрдоганом - РИА Новости, 14.06.2021
В Белом доме рассказали, что Байден планирует обсудить с Эрдоганом
Президент США Джо Байден со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит С-400 и сравнит наблюдения о главе РФ Владимире Путине, заявил помощник... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T03:08
2021-06-14T03:08
2021-06-14T03:08
россия
с-400 «триумф»
джо байден
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит С-400 и сравнит наблюдения о главе РФ Владимире Путине, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО, а на полях контакты с лидерами. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.Его расшифровку распространила пресс-служба Белого дома.На вопрос будет ли Байден обсуждать с Эрдоганом российские системы С-400, Салливан сказал: "Да, будет".
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россия, с-400 «триумф», джо байден, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире
В Белом доме рассказали, что Байден планирует обсудить с Эрдоганом
В Белом доме заявили, что Джо Байден обсудит с Реджепом Эрдоганом Владимира Путина и С-400