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Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями
Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями - РИА Новости, 14.06.2021
Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями
Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, а на встречу отправится при... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T01:58
2021-06-14T02:05
россия
нато
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, а на встречу отправится при полной поддержке альянса, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным."У него (Байдена - ред.) будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным. Он сделает это за закрытыми дверями", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Великобритании в Бельгию.Расшифровку его слов распространила пресс-служба Белого дома.Салливан заявил, что Байден поедет в Женеву вместе с поддержкой всего альянса. "Они (лидеры НАТО - ред.) услышат от него о намерениях на саммит, а он (Байден - ред.) услышит от них. Так что он поедет в Женеву при полной поддержке и солидарности ото всех наших союзников по НАТО", - сказал Салливан.
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россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями
01:58 14.06.2021 (обновлено: 02:05 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО встречу с Путиным

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, а на встречу отправится при полной поддержке альянса, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.
"У него (Байдена - ред.) будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным. Он сделает это за закрытыми дверями", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Великобритании в Бельгию.
Расшифровку его слов распространила пресс-служба Белого дома.
Салливан заявил, что Байден поедет в Женеву вместе с поддержкой всего альянса. "Они (лидеры НАТО - ред.) услышат от него о намерениях на саммит, а он (Байден - ред.) услышит от них. Так что он поедет в Женеву при полной поддержке и солидарности ото всех наших союзников по НАТО", - сказал Салливан.
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
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РоссияНАТОДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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