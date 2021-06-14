https://ria.ru/20210614/bayden-1736907906.html

Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями

Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями - РИА Новости, 14.06.2021

Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, а на встречу отправится при... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T01:58

2021-06-14T01:58

2021-06-14T02:05

россия

нато

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, а на встречу отправится при полной поддержке альянса, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным."У него (Байдена - ред.) будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным. Он сделает это за закрытыми дверями", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Великобритании в Бельгию.Расшифровку его слов распространила пресс-служба Белого дома.Салливан заявил, что Байден поедет в Женеву вместе с поддержкой всего альянса. "Они (лидеры НАТО - ред.) услышат от него о намерениях на саммит, а он (Байден - ред.) услышит от них. Так что он поедет в Женеву при полной поддержке и солидарности ото всех наших союзников по НАТО", - сказал Салливан.

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россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, в мире