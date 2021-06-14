Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/avariya-1736939277.html
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС - РИА Новости, 14.06.2021
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:46
2021-06-14T13:46
гулрыпшский район
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f140a3727ee60a44f609efd1cad60be0.jpg
СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов. Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают специалисты ИнгурГЭС.Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.
https://ria.ru/20210606/turistka-1735911159.html
гулрыпшский район
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cb54d5c076e0067e292985f57b6fd292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гулрыпшский район, абхазия, в мире
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
13:46 14.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода мира. Сухум
Города мира. Сухум - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк

Больше половины Абхазии осталась без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингур ГЭС

Читать ria.ru в
СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
"На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов. Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают специалисты ИнгурГЭС.
Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 21:44
В Абхазии туристка из России упала с моста в реку
 
Гулрыпшский районАбхазияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
07:19В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
Лента новостейМолния