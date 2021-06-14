https://ria.ru/20210614/avariya-1736939277.html

Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС

Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС - РИА Новости, 14.06.2021

Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС

Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:46

2021-06-14T13:46

2021-06-14T13:46

гулрыпшский район

абхазия

в мире

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СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов. Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают специалисты ИнгурГЭС.Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.

https://ria.ru/20210606/turistka-1735911159.html

гулрыпшский район

абхазия

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гулрыпшский район, абхазия, в мире