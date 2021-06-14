https://ria.ru/20210614/avariya-1736939277.html
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС - РИА Новости, 14.06.2021
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:46
2021-06-14T13:46
2021-06-14T13:46
гулрыпшский район
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f140a3727ee60a44f609efd1cad60be0.jpg
СУХУМ, 14 июн – РИА Новости. Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов. Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают специалисты ИнгурГЭС.Ингурская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории Абхазии.
https://ria.ru/20210606/turistka-1735911159.html
гулрыпшский район
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cb54d5c076e0067e292985f57b6fd292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гулрыпшский район, абхазия, в мире
Более половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС
Больше половины Абхазии осталась без света из-за аварийной остановки генераторов на Ингур ГЭС