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Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России

Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России - РИА Новости, 14.06.2021

Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России

США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:42

2021-06-14T22:42

2021-06-14T22:53

нато

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

россия

сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден."Мы ответим, если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Брюсселе, отметив, что он не ищет конфликта с Россией. Белый дом ведет прямую трансляцию пресс-конференции. По словам президента США, в ходе прошедшего саммита его участники "говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса".Он также сообщил, что в ходе прошедших на полях саммита двусторонних переговоров рассказал своим собеседникам о том, что он будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего 16 июня в Женеве саммита.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943625.html

женева (город)

россия

сша

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нато, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша