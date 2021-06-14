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Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России - РИА Новости, 14.06.2021
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России
США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:42
2021-06-14T22:53
нато
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
россия
сша
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден."Мы ответим, если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Брюсселе, отметив, что он не ищет конфликта с Россией. Белый дом ведет прямую трансляцию пресс-конференции. По словам президента США, в ходе прошедшего саммита его участники "говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса".Он также сообщил, что в ходе прошедших на полях саммита двусторонних переговоров рассказал своим собеседникам о том, что он будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего 16 июня в Женеве саммита.
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нато, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России
22:42 14.06.2021 (обновлено: 22:53 14.06.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / POOL

Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносную" активность России

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден.
"Мы ответим, если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Брюсселе, отметив, что он не ищет конфликта с Россией. Белый дом ведет прямую трансляцию пресс-конференции. По словам президента США, в ходе прошедшего саммита его участники "говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса".
Он также сообщил, что в ходе прошедших на полях саммита двусторонних переговоров рассказал своим собеседникам о том, что он будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего 16 июня в Женеве саммита.
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