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Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России - РИА Новости, 14.06.2021
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России
США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:42
2021-06-14T22:42
2021-06-14T22:53
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден."Мы ответим, если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Брюсселе, отметив, что он не ищет конфликта с Россией. Белый дом ведет прямую трансляцию пресс-конференции. По словам президента США, в ходе прошедшего саммита его участники "говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса".Он также сообщил, что в ходе прошедших на полях саммита двусторонних переговоров рассказал своим собеседникам о том, что он будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего 16 июня в Женеве саммита.
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нато, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносные" действия России
22:42 14.06.2021 (обновлено: 22:53 14.06.2021)
Байден заявил о готовности США ответить на "вредоносную" активность России
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией, но ответят на "вредоносную" активность РФ, заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден.
"Мы ответим, если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Брюсселе, отметив, что он не ищет конфликта с Россией. Белый дом ведет прямую трансляцию пресс-конференции. По словам президента США, в ходе прошедшего саммита его участники "говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса".
Он также сообщил, что в ходе прошедших на полях саммита двусторонних переговоров рассказал своим собеседникам о том, что он будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего 16 июня в Женеве саммита.