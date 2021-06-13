https://ria.ru/20210613/zhirinovskiy-1736867198.html
Жириновский призвал закрыть границы
Жириновский призвал закрыть границы - РИА Новости, 13.06.2021
Жириновский призвал закрыть границы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:56
2021-06-13T16:56
2021-06-13T16:56
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.Ранее сообщалось, что РФ возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию."Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано!... Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
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Жириновский призвал закрыть границы
Владимир Жириновский призвал закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад