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Жириновский призвал закрыть границы
Жириновский призвал закрыть границы - РИА Новости, 13.06.2021
Жириновский призвал закрыть границы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:56
2021-06-13T16:56
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россия
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владимир жириновский
албания
марокко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.Ранее сообщалось, что РФ возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию."Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано!... Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, лдпр, владимир жириновский, албания, марокко
Жириновский призвал закрыть границы
16:56 13.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Владимир Жириновский призвал закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо закрыть границы, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.
Ранее сообщалось, что РФ возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.
"Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. Рано!... Прекратите эти заигрывания. Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЛДПРВладимир ЖириновскийАлбанияМарокко
 
 
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