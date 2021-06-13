https://ria.ru/20210613/vooruzheniya-1736883539.html

Макрон заявил о необходимости культуры контроля над вооружениями

Макрон заявил о необходимости культуры контроля над вооружениями - РИА Новости, 13.06.2021

Макрон заявил о необходимости культуры контроля над вооружениями

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости выработки международной концепции контроля над вооружениями, отметив, что мир "больше не находится в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T19:49

2021-06-13T19:49

2021-06-13T19:49

эммануэль макрон

g7

корнуолл

англия

в мире

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости выработки международной концепции контроля над вооружениями, отметив, что мир "больше не находится в состоянии холодной войны"."Что касается вопроса контроля над вооружениями ... мы должны построить новую повестку. Я думаю, нам необходимо построить международную культуру контроля над вооружениями. Последние годы показали рост конфликтности, но мы должны все вместе, даже с державами, с которыми мы не разделяем общие ценности, установить культуру стратегической повестки дня и контроля над вооружениями в свете того, что мы больше не находимся в состоянии холодной войны", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.Он также призвал международное сообщество координироваться по всем направлениями, в который наблюдается рост конфликтности - кибербезопасность, космос, военно-морская сфера.Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

https://ria.ru/20210607/vooruzheniya-1735924195.html

корнуолл

англия

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эммануэль макрон, g7, корнуолл, англия, в мире